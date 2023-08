Samsung eleva la experiencia de sus clientes al abrir un nuevo Customer Service Plaza en Guatemala

Guatemala. Con el objetivo de ampliar la cobertura de servicio y ofrecer la mejor calidad a los usuarios, Samsung inaugura un nuevo Customer Service Plaza (CSP) a partir del 4 de agosto en Plaza Sol, edificio Avia, Guatemala. Este centro de servicio autorizado se especializará exclusivamente en la reparación de productos Samsung, fortaleciendo así el compromiso y apoyo hacia los clientes de la marca.

La visita al CSP de Guatemala será una experiencia sorprendente, debido a sus modernas instalaciones, área de espera y un atractivo showroom, donde se exhibirán los más recientes dispositivos móviles que Samsung trae al país.

Esta Costumer Service Plaza cuenta con ingenieros y técnicos expertos en la marca que estarán disponibles para brindar servicios de reparación en todos los dispositivos y productos Samsung, sin importar si están o no en garantía.

“Con el lanzamiento de este nuevo Customer Service Plaza, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones eficientes y de calidad a nuestros valiosos clientes. Seguimos enfocados en innovar y proporcionar el mejor servicio posible para que todos puedan disfrutar plenamente de sus productos Samsung”, comentó Victoria Casasola, Gerente de Marketing Corporativo de Samsung.

Revisión para todos los equipos Samsung

Este CSP tiene la capacidad técnica para brindar servicios de reparación para celulares, tablets, smartwatches, incluso grabado laser y cambio de film de Foldables.

Usualmente los productos de Samsung tienen 1 año de garantía a partir de la fecha de compra de la factura del cliente final, sin embargo, las personas que tengan un dispositivo que ya pasó esa fecha, pueden llevarlos al CSP para ser evaluados por los técnicos. Los especialistas valorarán el costo del arreglo y en caso de que sea aceptado por el cliente, se creará una orden de servicio y el equipo será trasladado al área de reparación directamente.

En este CSP también se realizan otros servicios como actualización de software vía Smart Tools y back up de información vía Smartswitch, todo esto con el fin de cumplir los estándares de servicio y calidad que ya son parte de la cultura empresarial de Samsung.

Próximamente, para los clientes que posean dispositivos de línea blanca, audio y video y deseen realizar reparaciones, se ofrecerá una ventaja única en este Customer Service Plaza (CSP): el servicio In Home. A través de este servicio, un técnico experto, debidamente identificado por la marca, visitará el hogar de los clientes para revisar el producto. Este servicio aplicara a equipos como televisores de 43″ o mayor tamaño, refrigeradoras, cocinas, lavadoras y aires acondicionados.

Promociones

Samsung tiene preparadas promociones especiales tras la apertura de este CSP. Podrás disfrutar de descuentos en accesorios y celulares seleccionados, ¡incluso en los modelos de gama alta como el Galaxy S23 y la serie Z!

El horario de atención del CSP será de lunes a jueves, de 10:00 am a 8:00 pm, los viernes y sábados de 10:00 am a 9:00 pm, y los domingos de 10:00 am a 8:00 pm. Si prefieres recibir información desde la comodidad de tu hogar, no dudes en comunicarte al teléfono (502) 2235-5942, donde con gusto te proporcionaremos todos los detalles sobre nuestro horario de atención.

Fuente. Samsung Guatemala