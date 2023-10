Rosti celebra Cuatro Décadas de Sabor e Innovación

El evento contará con la participación de la artista colombiana Fanny Lu

Costa Rica. Rosti, la reconocida cadena de restaurantes con 40 años de tradición en Costa Rica, se complace en anunciar una celebración extraordinaria para conmemorar su cuadragésimo aniversario el próximo 26 de octubre en Multiplaza de Escazú. El evento promete ser una experiencia única con música excepcional y un ambiente inigualable.

La destacada estrella de la música latinoamericana, Fanny Lu, será la protagonista de la noche, deleitando a los asistentes con sus éxitos más reconocidos como «Tú no eres para mí,» «Fanfarrón» y «No te pido flores.» Pero la emoción no termina ahí; antes del espectáculo principal, los invitados tendrán el placer de disfrutar de las mezclas en vivo de las Dj nacionales In Betwin, seguidas por el talento de Dj Vega.

Beatriz Tomeu, Gerente General de Rosti, compartió su entusiasmo: «No es solo cumplir 40 años, ¡son 40 años bien cumplidos! Estamos más vigentes que nunca, renovados y enfocados en nuestra promesa de calidad. Contamos con la madurez necesaria para afrontar los retos de la sostenibilidad y para satisfacer los gustos de las nuevas generaciones.»

Para conmemorar estos 40 años, Rosti ha lanzado el paquete 40, que incluye el tradicional pollo entero asado y una opción de medio pollo entero asado con la novedosa media costilla de cerdo con acompañamientos icónicos que han caracterizado nuestra oferta a lo largo de los años y una Coca-Cola.

Beatriz Tomeu señala: «Estamos emocionados de lanzar oficialmente nuestra proteína de cerdo, un paso significativo en la evolución de nuestro menú, que conquistará el paladar de nuestros invitados. Durante los primeros días de lanzamiento del paquete de cerdo, hemos confirmado que nuestros invitados confían en que la calidad de Rosti siempre estará presente en todo lo nuevo que ofrecemos. Han aceptado con entusiasmo el reto de probarlo, casi el 60% de los paquetes vendidos en restaurantes, han sido con nuestra segunda proteína.»

Detalles del Evento:

•Fecha y Ubicación: 26 de octubre en Multiplaza de Escazú.

•Acceso al Evento: Para participar por entradas, se debe adquirir el Paquete 40 y activar la factura en www.rosti.cr/aniversario. Los participantes también podrán concursar en el sorteo de premios exclusivos, como un año de Rosti gratis, tarjetas de regalo, una estadía en el Hotel Dreams las Mareas en Guanacaste, y más.

•Artistas Invitados: Además de Fanny Lu, el evento contará con las destacadas Dj In Betwin, Dj Vega, y el reconocido mago Diego Vargas.

•Experiencia Gastronómica: Los asistentes disfrutarán de una experiencia memorable, llena de sabores inigualables basados en el tradicional pollo y la innovadora proteína de cerdo.

Además, aquellos que utilicen su tarjeta Davivienda para adquirir el Paquete 40 exclusivo de pollo, recibirán un increíble descuento del 30%. Este descuento es válido para consumo en el salón del restaurante.

Rosti, cuenta con 35 locales, incluyendo 25 restaurantes y 10 ventanitas, se ha destacado no solo por su exquisita oferta gastronómica, sino también por su firme compromiso con la sostenibilidad. Marcamos un hito al convertirnos en la primera cadena de restaurantes en obtener la certificación esencial Costa Rica, y nos enorgullece anunciar la renovación del prestigioso galardón Bandera Azul Ecológica en el 100% de nuestros restaurantes. Este logro destaca nuestro dedicado esfuerzo hacia prácticas empresariales respetuosas con el medio ambiente, consolidándonos como líderes en la industria.

