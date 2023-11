Ron Centenario 30 Aniversario Edición Limitada, revela un nuevo empaque innovador en su compromiso por la sostenibilidad

Costa Rica. La marca Ron Centenario se encuentra en un emocionante proceso de transformación. Con el objetivo de abrazar una identidad más sostenible y reducir su huella de carbono, este ron emblemático presenta un cambio en su imagen que inicia con Ron Centenario 30 Aniversario Edición Limitada, la joya de la destilería costarricense que cautiva paladares desde su creación en 2011.

El nuevo diseño de etiqueta se inspira en «el rugir», un paisaje que representa una armonía única y natural que refleja la esencia de la marca. Pero este cambio no solo es estético; es una declaración audaz de su compromiso con la sostenibilidad. Las etiquetas de plástico han sido reemplazadas por etiquetas de papel con un recubrimiento metálico, lo que reduce en un 90% el plástico interno del estuche. Además, la lujosa caja de regalo ha evolucionado a una caja de papel 100% fibra de algodón con tintas vegetales, marcando un importante paso hacia un futuro más sostenible.

Este nuevo enfoque en la sostenibilidad no solo refleja el compromiso de Ron Centenario con el medio ambiente, sino también una profunda conexión con sus raíces. Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional, expresó: «Nuestra búsqueda de la excelencia no solo ha resistido la prueba del tiempo, sino que también se ha fortalecido con el compromiso de preservar el mundo que todos compartimos. La sostenibilidad no es solo una tendencia, es nuestra promesa y está en los pilares estratégicos de la compañía. Cada producto que lleva nuestro nombre refleja nuestro legado de calidad y responsabilidad ambiental, y es por ello que estamos realizando una serie de mejoras, entre las que figura el cambio en el material de nuestros empaques».

Con más de 68 premios de calidad en todo el mundo, Ron Centenario es un destilado premium de alto perfil que lleva el estandarte de la excelencia costarricense. Como parte de su constante búsqueda de innovación y acciones que contribuyan a la sostenibilidad, Centenario Internacional ha decidido dar un paso histórico. Ron Centenario Edición Limitada 30 Aniversario se convierte en la primera bebida alcohólica en incorporar el lenguaje braille en sus empaques, lo que no solo representa un cambio en el material, sino que también narra una historia que transporta a los consumidores a los orígenes de la marca, agregando, de manera artística, todos los elementos que contribuyen a la elaboración y sus atributos distintivos: «Añejado por la Naturaleza».

El diseño de la etiqueta, inspirado en «el rugir», un paisaje que encierra una inigualable armonía para la elaboración del ron, revela los exóticos aromas frutales de Costa Rica. Susana Masis, Maestra Ronera de Ron Centenario, personifica la perfección del paso del tiempo en cada copa.

Con el lanzamiento de su nuevo empaque sostenible y su compromiso con la excelencia, Ron Centenario 30 Aniversario Edición Limitada está listo para continuar deleitando a los amantes del ron en todo el mundo y liderar el camino hacia un futuro más sostenible en la industria de las bebidas espirituosas.

«Innovar y llegar a todos los rincones del mundo no es solo una hazaña, es nuestro legado. En nuestra compañía, miramos hacia el futuro con el mismo espíritu pionero que nos llevó a este punto. La innovación es nuestra esencia, y nuestro compromiso de cambiar el mundo sigue siendo inquebrantable. En nuestra compañía reafirmamos nuestro compromiso con un futuro sostenible para las generaciones venideras «. concluyó Medrano.

Fuente. Centenario Internacional