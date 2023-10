Presentan la décima edición del Guatemala Fashion Week presented by HONOR

Guatemala. Desde sus inicios en 2014, con una visión audaz, hasta su crecimiento como una plataforma de renombre internacional, Guatemala Fashion Week celebra una década de éxitos en la industria de la moda guatemalteca, y en su décimo aniversario, GTFW lo festeja junto a una marca de tecnología de renombre internacional: HONOR. La alianza entre Guatemala Fashion Week y HONOR refuerza el mensaje de que la moda y la tecnología no son industrias aisladas, sino que se entrelazan en la expresión personal, en la creatividad y en la innovación. En tan solo dos años desde su llegada a Guatemala, HONOR ha demostrado ser una marca que desafía lo convencional, incorporando diseño de vanguardia, tecnología de punta, colores vibrantes y funciones premium en sus productos, por tanto, no hay un mejor escenario que la pasarela de GTFW para mostrar sus novedades.

Una década de innovación en Guatemala Fashion Week

Con el lema #GuateEstáDeModa, Guatemala Fashion Week ha demostrado, desde 2014, ser mucho más que una pasarela, pues ha sido un punto de encuentro que ha reunido y apoyado a la comunidad de la moda en el país. A lo largo de los años ha introducido espacios como Startups Fashion, Fashion Talks, New Face, Handmade Fashion o Academy que han desarrollado y potenciado varias áreas de la moda en el país; además de generar alianzas estratégicas como la realizada con Fashion Designers of Latin America (New York), que han contribuido al éxito de la plataforma y al impulso de la industria nacional.

Un punto sumamente valioso para la plataforma es haber contado, desde un inicio, de la participación de diseñadores guatemaltecos excepcionales como Eduardo Figueroa, Guillermo Jop, Mauricio Samayoa y Liza Carrillo, a quienes luego se fueron sumando, diseñadores que han desarrollado una importante carrera tanto nacional como internacional, como Mariandrée Gaitán, Karla Garzaro, Thelma Espina o Lia Cohen, entre otros.

«Nacimos como un evento. Hoy posicionamos, promovemos y promocionamos la moda guatemalteca desde una visión de industria país», expresó Daniel Panedas, director de Siete Zero, empresa creadora de Guatemala Fashion Week. «La plataforma tiene la total convicción de continuar innovando y siendo ese punto de encuentro de la industria en donde escuchamos sus necesidades y buscamos apoyarlos», reafirmó Panedas.

Celebrando el 10° aniversario con visión de futuro

Noviembre, el mes emblemático de GTFW, vuelve a ser el escenario de la moda guatemalteca. Del 7 al 10 desfilarán grandes diseñadores nacionales e internacionales en dos escenarios: Antigua Guatemala y Ciudad de Guatemala.

El evento arrancará el martes 7 de noviembre con la presentación de uno de los diseñadores más destacados de la industria, Naeem Khan, en el Pensativo House Hotel. Khan, conocido por vestir a figuras icónicas como Michelle Obama, Beyoncé o Anne Hathaway, es un símbolo de la elegancia y la moda internacional. Su presencia en Guatemala confirma la consolidación del prestigio que ha creado la plataforma a lo largo de los años.

El miércoles 8 de noviembre, la Ciudad de Guatemala será escenario del resto de las actividades de esta edición. Este día inicia con el Media Launch Mayū & Chi Luisa (by invitation only), donde las diseñadoras Chi Luisa y Emma Gutiérrez presentan en colaboración su colección de accesorios.

En las pasarelas de esta jornada destacan diseñadores guatemaltecos como Liza Carrillo y su marca Vessel Collection, Eduardo Figueroa, presentado por Paleta; colecciones de Handmade Fashion presentado por Agexport, Jaspe by Vitto y otros. Adicional, en este segundo día, Guatemala Fashion Week se volverá el escenario para el lanzamiento de los nuevos smartphones de la HONOR N Series inspirados en la alta costura y el valor artesanal de la joyería de lujo. En un esfuerzo por apoyar y enaltecer el talento local, hace una colaboración con una de las diseñadoras Startup de 2022: Sandy Rodríguez y su marca Treinta&Cinco, con quien comparte una visión común de creatividad y excelencia. El lanzamiento incluye un Share your vibe Launch Party by HONOR 90 en el marco de Guatemala Fashion Week.

«Bajo el lema “Creando con Estilo”, en HONOR creemos que la moda y la tecnología pueden coexistir de manera armoniosa», expresó Basilikí Kutsoyeoryiu, gerente de mercadeo de HONOR Guatemala». «Esta colaboración con Guatemala Fashion Week representa una oportunidad para presentar nuestra visión de dispositivos móviles elegantes y avanzados que complementan el estilo de vida moderno», afirmó la representante de la marca.

El jueves 9 de noviembre, las actividades inician con la presentación de la colaboración generada entre artesanos del programa de capacitación Manos de Guatemala y los diseñadores y marcas Jaspe by Vitto, Eduardo Figueroa, Treinta&Cinco y Mariandrée Gaitán, seguidamente se inaugurará el showroom Handmade Fashion en las instalaciones de Agexport, el cual estará abierto al público el jueves 9 y viernes 10 en horario regular de la institución.

Fuente. Honor