Por tercer año consecutivo, se entregará el Galardón a la Excelencia en Gestión Humana

Guatemala. Dada la importancia que tiene la gestión del talento humano en una organización, a través de su Departamento de Recursos Humanos, para la atracción, captación e incorporación de nuevos colaboradores, la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana (AGH), convoca nuevamente a las organizaciones a participar en la tercera edición del Galardón a la Excelencia en Gestión Humana.

Este certamen tiene como objetivo reconocer a las empresas y profesionales del país que tengan estrategias y buenas prácticas en la gestión humana. El Jurado Calificador estará integrado por profesionales en el área, así como por académicos y consultores, quienes serán seleccionados por la Junta Directiva de la AGH. La fecha límite para entregar los proyectos será el próximo 18 de septiembre, antes de las 5 de la tarde.

“Para nosotros es una gran alegría realizar este galardón por tercera vez, especialmente porque en esta edición quienes resulten ganadores serán postulados por la AGH en representación de Guatemala, al premio de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana- FIDAGH. Esta participación tendrá lugar en abril de 2024, durante el Congreso Interamericano de Gestión Humana (CIGEH), que se realizará en nuestro país. La invitación está dirigida a todo profesional que se dedique a la gestión humana de cualquier parte del país”, comenta Reyna Silvia Salguero, presidente de la AGH.

Los participantes podrán postularse para las siguientes categorías:

•Mejores Prácticas en Gestión Humana

Se reconocerá a la empresa que se caracterice por la aplicación de una política de Gestión Humana que haga posible el desarrollo integral de sus colaboradores y se convierta en ejemplo de actuación para sus homólogos. Podrán participar empresas privadas de carácter nacional o multinacional e instituciones del sector público, socios o no de la AGH. Los requisitos para los trabajos postulados son haber sido aplicados exitosamente, con resultados que la institución acreditará ante el jurado calificador y deben ser de autoría exclusiva de la institución. Se podrán presentar testimonios, referencias, artículos de prensa, grabaciones de radio, televisión o publicaciones en redes sociales que sustenten su postulación.

•Investigación o Ensayo

El trabajo deberá ser fundamentado sobre una concepción caracterizada por el respeto hacia la dignidad humana. Podrán participar profesores, investigadores, escritores o profesionales de nacionalidad guatemalteca de las disciplinas afines a la Gestión Humana, que presenten un trabajo de investigación que contribuya un aporte científico, novedoso e importante para esta área, socios o no de AGH. El ensayo debe ser inédito y no mayor de cuarenta (40) páginas. Podrá participar cualquier persona guatemalteca cuyas acciones cumplan con los propósitos establecidos, socios o no de la AGH.

•Vida y Obra

Se distinguirá a las personas que hayan dedicado gran parte de su vida laboral al desarrollo de la Gestión Humana en Guatemala, sirviendo de ejemplo para los demás por su profunda convicción humanista. Podrá participar cualquier persona guatemalteca cuyas acciones cumplan con los propósitos establecidos, socios o no de la AGH. Se tomará en cuenta también el Impacto social que ha tenido el obrar de la persona postulada.

Es importante resaltar que se aceptarán auto postulaciones, así como las propuestas por personas individuales o jurídicas, tales como empresas, universidades, centros de investigación, investigadores, consultores y profesionales vinculados a la actividad de la Gestión Humana.

Los trabajos deben enviarse al correo electrónico coordinacion@agh.gt y además presentar una copia impresa dentro de un cartapacio debidamente identificado con todos los anexos del trabajo en las oficinas de la AGH 12 calle 1-25 zona 10 Edificio Géminis 10 Torre Sur 5to. Nivel oficina 507.

Las bases completas se encuentran en la página www.agh.gt (yendo a la sección de Noticias), así como en este enlace: https://lnkd.in/gDYc3NaD

La premiación será en un evento especial organizado por la AGH y la difusión de los ganadores se realizará a través de los diferentes medios digitales y también recibirán un reconocimiento de diseño exclusivo al galardón obtenido.

“Así es como por un año más, damos la oportunidad a todos los profesionales para que den a conocer sus proyectos y sean referentes para otros expertos que se encuentran en el mismo camino, desarrollando y fortaleciendo la gestión humana”, finaliza Salguero.

Fuente. AGH