PIN de verificación promueve manejo más seguro de datos sobre pólizas de vida del sector educación

Costa Rica. Con el objetivo de proteger los datos privados de sus asociados y disminuir el riesgo de delitos relacionados con la seguridad de la información, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional implementó, desde el 15 de agosto, la solicitud de un PIN de verificación de identidad a quienes llamen o chateen para consultas o trámites.

De esta manera, a quienes se comuniquen al Centro de Contacto, vía llamada telefónica o mediante el chat en línea de dicha institución, se les solicitará un código de único uso, que tiene validez por 24 horas (con el propósito de que las personas no tengan que memorizarlo).

El PIN es autogestionable, es decir, los usuarios lo generan en la página web de la Sociedad y les llegará en un correo electrónico o en un mensaje de texto, de acuerdo con los datos de localización suministrados previamente a la institución.

Esta medida se aplica debido a que la Sociedad de Seguros administra la póliza mutual de vida para trabajadores de la educación lo cual implica el manejo de información privada de sus 185 000 mutualistas.

Actualmente la póliza tiene una cobertura de ¢28 millones otorgados a los beneficiarios ante el fallecimiento del asociado.

“Con este PIN, la Sociedad procura no revelar datos privados, de las personas asociadas, a individuos que nos contacten tratando de hacerse pasar por los dueños de la información. Como el PIN solo es enviado al correo o al celular que los asociados han registrado en la Sociedad, un tercero no autorizado tendrá dificultades para obtenerlo y la Sociedad no le brindará la información”, explicó Emma Molina, encargada de Seguridad de la Información de la Sociedad de Seguros de Vida.

Este mecanismo de autogestión no es el primero que implementa la institución, pues actualmente los asociados pueden generar sus estados de cuenta desde la sucursal virtual accesible desde la página web.

Quienes no cuenten con correo electrónico o teléfono celular igualmente podrán hacer sus consultas por medio de llamada telefónica, siempre y cuando la llamada la realicen desde un teléfono fijo previamente registrado en la institución. También, se mantiene la posibilidad de presentarse personalmente a alguna sucursal o bien solicitar una cita virtual por medio de la página web.

La experta en Seguridad de la Información aprovecha para brindar las siguientes indicaciones ante estos cambios en la institución:

No comparta ni exhiba públicamente el PIN durante las siguientes 24 horas de obtenerlo.

La Sociedad de Seguros no le va a contactar por ningún medio para pedirle un PIN. Si esto ocurre, no responda y comuníquese con la Sociedad.

Informe a la Sociedad si recibe un PIN que usted no generó.

Procure informarse por los medios de comunicación oficiales de la institución, sitio web: www.sociedaddesegurosdevida.cr correo: info@sociedaddesegurosdevida.cr o bien llamando al: 2523-6767 o 2523-6868.

“La Sociedad se encamina en la ruta de la modernización de sus actividades, del empleo de los medios digitales para acercar más nuestros servicios a los asociados. Pero cada cambio será acompañado de la seguridad necesaria para no exponer la información de quienes nos han confiado sus datos, los cuales seguiremos cuidando como el más valioso tesoro”, concluyó la encargada de la oficina de Seguridad de la Información.

Fuente. Sociedad de Seguros de Vida