Organizan webinar con el objetivo de invitar a la acción para la preservación de recursos hídricos en Guatemala 

Guatemala. Dutch Clean Tech, DCT, empresa holandesa con más de 60 años de trayectoria internacional proveyendo servicios para mejorar la calidad de vida de las personas, organizó un foro en Guatemala, en conjunto con CentraRSE para crear conciencia sobre el importante rol que ejercen las empresas y entidades, en el cuidado y la preservación de recursos hídricos en el país.

En conmemoración del Día Mundial del Agua, 22 de marzo y haciendo eco al mensaje lanzado por Naciones Unidades, “ser el cambio que quieres ver en el mundo”, ambas entidades convocaron a tomadores de decisión y medios de comunicación para abordar el tema, “Agua: fuente de vida, ¿Estamos haciendo lo suficiente para preservarla?”.

Durante este espacio, CentraRSE destacó el valioso papel del agua para la economía, la agricultura, la industria y la generación de energía, entre otras actividades productivas.

“Como organización, CentraRSE se dedica a incorporar más y mejores prácticas empresariales para diferentes sectores y actores vinculados con la gestión ambiental en el país. Nuestro objetivo es construir e implementar una agenda nacional en torno al agua, haciendo que ésta sea fuente de bienestar, salud y progreso para cada rincón del país”, señaló Jesús Zarate. Gerente de Asuntos Estratégicos de CentraRSE.

En todo el mundo, 2,200 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura y limpia. Hasta 4,100 millones de personas carecen de instalaciones sanitarias adecuadas, según datos de la ONU. Así mismo de acuerdo al Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2022, “la contaminación de las aguas subterráneas reduce la idoneidad del agua extraída para el consumo humano y también afecta a los ecosistemas que dependen de ellas”.

En Guatemala aproximadamente el 90% de todas las aguas residuales -municipales e industriales- se descargan sin tratar. Esta problemática no solo contamina ríos y lagos, sino también genera una grave amenaza para el medio ambiente, ya que las aguas superficiales y las subterráneas adyacentes, ya no son una fuente segura para la producción de agua potable. Como resultado, en todo el mundo, incluyendo varias comunidades de Guatemala, no hay suficiente agua potable para regar los cultivos y con el paso del tiempo esto empeorará como ya está sucediendo en otros países, sino tomamos acciones concretas hoy.

Durante su ponencia, Sander Pielkenrood, Director Ejecutivo de Dutch Clean Tech, abordó su experiencia en Países Bajos, donde la lucha contra la contaminación de los cuerpos de agua ha dado frutos y se ha demostrado que SI es posible la restauración del balance hídrico y la economía circular, tratando las aguas residuales municipales e industriales con tecnología probada e innovadora. Reiteró los planes que tiene la empresa: «Dutch Clean Tech prevé invertir entre USD 300 y 400 millones en Guatemala y varios países de Centroamérica durante un período de tres a cuatro años. Los fondos son recaudados de inversores en Europa que creen en la misión de DCT: generar un impacto positivo a través del agua limpia”.

Dutch Clean Tech cuenta con amplia experiencia tratando aguas residuales industriales con un impacto positivo en la calidad del agua y medio ambiente a nivel mundial. Su experiencia en avanzadas plantas de tratamiento de aguas residuales, modulares y fácilmente escalables con tecnología única, ofrece un ahorro de energía del 30% y un 40% menos de lodos residuales, en comparación con las plantas de tratamiento de aguas residuales tradicionales. Actualmente, Dutch Clean Tech está ya trabajando para prestar servicios a empresas y organizaciones, tanto privadas como públicas, en Asia, México y Guatemala.

“El agua es un recurso esencial para la vida, la salud y la seguridad alimentaria, así como para la conservación del medio ambiente, por ello debe ser tratada responsablemente. Es más económico y sostenible, tratar y potabilizar el agua de ríos y lagos, que continuar perforando pozos y bombeándola para su uso diario. Dutch Clean Tech tiene el compromiso, la tecnología y financiamiento del 100% de la infraestructura, operación y mantenimiento de las plantas, para recuperar esas aguas y dejar un legado para futuras generaciones”, finalizó Pielkenrood.

