Nexa Banco presenta su tarjeta de débito visa

Guatemala. Nexa Banco el primer neobanco autorizado en Guatemala, anuncia que la espera ha terminado: ¡La nueva Tarjeta de Débito VISA® de Nexa ha llegado para revolucionar las experiencias financieras! Ahora, la cuenta monetaria Nexa y sus alcancías cuentan con esta tarjeta, que ofrece una serie de beneficios increíbles y un nivel de seguridad inigualable.

Tarjeta Virtual y Física:

La Tarjeta Virtual es un método de pago digital seguro que existe exclusivamente dentro de tu aplicación Nexa. ¿Lo mejor? Puedes suspender y activar la tarjeta virtual inmediatamente, brindándote un control total y una seguridad excepcional en todas tus compras en línea, desde plataformas de streaming hasta comercio electrónico y enlaces de pago de comercios, así que cada cargo efectuado se reflejará inmediatamente en tu estado de cuenta.

Por otro lado, la Tarjeta de Débito VISA® física es tu compañera para las compras en cualquier punto de venta que acepte la marca VISA. La tarjeta física no contiene información sensible, como tu nombre, número de tarjeta o CVV. Esto fue diseñado pensando en tu seguridad; nadie podrá robar información sensible y realizar compras en línea o a domicilio en tu nombre.

Seguridad elevada con CVV dinámico

Una característica destacada de la Tarjeta Virtual de Débito Visa® de Nexa es su exclusivo CVV dinámico, o código de seguridad variable. A diferencia de los códigos estáticos impresos en las tarjetas tradicionales, el CVV dinámico genera un nuevo código de seguridad para cada transacción en línea. Este código tiene una validez de solo 5 minutos, después de los cuales se vuelve inválido y no puede ser utilizado nuevamente. Esta innovación no solo agrega una capa adicional de seguridad a cada compra en línea, sino que también reduce significativamente el riesgo de fraude en el entorno digital.

La seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad», afirmó Juan Gabriel Aguirre, director de Productos y Experiencia al Cliente de Nexa Banco. «Por eso, decidimos traer al mercado esta tarjeta con los mejores estándares de seguridad».

Es importante señalar que tienes la opción de solicitar la tarjeta virtual o ambas (virtual y física). Sin embargo, no es posible realizar una solicitud exclusiva para la tarjeta física.

Esta nueva incorporación a la gama de productos de Nexa abre un nuevo horizonte en el mundo de los pagos, brindando a los usuarios la confianza para realizar compras en diversas plataformas, sabiendo que están respaldados por las medidas de seguridad más avanzadas.

Para obtener más información sobre la Tarjetas de Débito Visa® virtual y física, así como de otros productos de Nexa, visita www.nexabanco.com o comunícate con el equipo de atención al cliente 2236-4700, por correo electrónico ayuda@nexabanco.com o bien a través de redes sociales: @ NexaBanco.

Fuente. Nexa Banco