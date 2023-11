Mujeres contribuirán al futuro de Guatemala gracias a la II edición de LEADS ACADEMY FOR WOMEN 2023

Guatemala. 40 talentosas empresarias centroamericanas, de las cuales 10 son guatemaltecas, cursan el riguroso programa de aceleración empresarial Leads Academy for Women edición 2023 del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible (CELIS) de INCAE, gracias a las becas otorgadas por Banco Industrial. Estas becas impulsan su empoderamiento y fortalecen sus habilidades empresariales.

El programa Leads Academy for Women edición 2023 incluyó una etapa de nivelación y pre-selección cursada por 60 empresarias de ocho módulos, en los que se abordan contenidos fundamentales para el crecimiento empresarial. En el proceso se estudiaron temas sobre estrategia de crecimiento, marketing, gestión de talento, innovación, desarrollo de productos, desafíos en las operaciones, gobierno corporativo, herramientas financieras y flujo de caja. El objetivo principal es proporcionar a las becadas las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar sus negocios de manera integral. A partir de los resultados de la etapa de nivelación se seleccionaron a las 40 participantes del Programa.

“Estamos muy satisfechos de comprobar que las empresarias han adquirido habilidades sólidas y conocimientos estratégicos que fortalecerán a sus propias empresas y también contribuirán al desarrollo y crecimiento económico sostenible en la región. En Banco Industrial junto con INCAE estamos orgullosos de los avances que han mostrado y esperamos que sus historias inspiren a muchas más mujeres a emprender y alcanzar el éxito en el mundo de los negocios y poder continuar Juntos, siempre hacia adelante”, indicó el Ing. Luis Lara, Gerente General y director corporativo de Banco Industrial.

Perfil de las empresarias becadas

El grupo de beneficiarias que forman parte de Leads Academy For Women 2023 provienen de diversos sectores en Centroamérica, reflejando una amplia gama de industrias que contribuyen al crecimiento económico de la región. Además, su nivel de educación es alto, con el 60% de las beneficiarias ya graduadas de la universidad, el 35% con maestrías o doctorados, y el 5% en proceso de formación continua.

El impacto que se genera a través de estas pequeñas y medianas empresas se extiende a través de una variedad de sectores, incluyendo 8 empresas de producción o empaque de alimentos, 6 en servicios de alimentos, 6 de textiles, 7 en industria, 3 de distribución de productos, 2 en agricultura, 2 de diseño y publicidad, 2 en servicios, tecnología, 1 en salud y 1 enfocada en educación.

“Es importante subrayar la diversidad y el potencial de liderazgo de las mujeres en los negocios de la región. Este grupo es un ejemplo de que la capacidad que ellas tienen y su innovación no tiene límites, por eso es tan importante apoyarlas y darles las herramientas necesarias para crecer”, mencionó Gabriela Lucke, Directora del CELIS.

Un aspecto por destacar es el empleo que las empresarias generan en sus comunidades. 12 de ellas cuentan con 2 o 3 empleados formales, 8 emplean entre 5 y 10 personas y 7 lideran empresas de más de 10 colaboradores. Dentro de los datos financieros, el 33% de las empresas registraron ingresos brutos superiores a $192,000 en el año 2022 y el 20% generando ingresos en el rango de $96,001 a $192,000.

“El programa de Leads For Women llegó en el momento preciso, mi principal expectativa era que me ayudaría a adquirir conocimientos sobre áreas cruciales para la reestructuración, identificar áreas de mejora, detectar errores, establecer un orden financiero y aprender los pasos iniciales para el crecimiento. Sin embargo, recibí más de lo que esperaba, este programa me cambió la vida, avivó mi creatividad hacia proyectos que podríamos implementar para mejorar aún más. Nunca imaginé la profundidad a la que Leads me ha llevado.” indicó la beneficiaria Carla del Rosario Barrios, dueña de Cool dog.

Fuente. INCAE / Banco Industrial