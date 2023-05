Miraflores realizó con éxito su Fashion Show “The World is Your Runway”

Carlos Torres, actor colombiano fue el conductor e invitado especial de la pasarela

Guatemala. Miraflores realizó su muy esperado Fashion Show 2023, el cual estuvo lleno de moda, sorpresas e invitados de talla internacional. La pasarela contó con 31 modelos previamente seleccionados. Entre ellos 12 fueron influenciadores y 19 visitantes de Miraflores que participaron en el casting abierto, el cual se realizó durante los primeros días de abril.

Miraflores Fashion show “The World Is Your Runway” presentó atuendos de las marcas de moda más reconocidas a nivel mundial presentes en centro urbano, tales como: H&M, Forever 21, MNG, Siman, Kami, Naf Naf, Totto, JULIO, Studio F, Desigual, Mimo & CO, Vélez, Nava Wear, Skechers, C´Santos, The Children’s Place, American Eagle, INGLOT, Adidas, Rebecana, MAX, Tía Mía, Nava Wear, Old Navy, Gatsu, Psycho Bunny, Springfield, Abi-Q, La Tavola y Calvin Klein.

Entre los patrocinadores de este evento se encuentran TagAirlines y Banco Promerica, quienes formaron parte desde el inicio brindando premios y descuentos a los visitantes de este centro urbano. Esto confirma la amplia mezcla comercial que posee para sus invitados.

“Entre las sorpresas que hemos preparado para nuestros invitados es que podrán adquirir las prendas de los looks vistos en la pasarela a un precio especial a partir del viernes 28 de abril a un precio especial. La promoción aplica para todos los tarjetahabientes de Banco Promerica, la promoción estará vigente hasta el 15 de mayo en las tiendas seleccionadas” expresó María José Marroquín, gerente de Miraflores.

Miraflores reafirmo su compromiso por brindar experiencias espectaculares a sus invitados al darles la oportunidad de participar en iniciativas de primer nivel y tener como conductor especial del evento al colombiano Carlos Torres, quien ha protagonizado exitosas series de televisión; una de sus participaciones más recientes fue en “La Reina del Flow”, la cual le trajo mucho éxito y reconocimiento a nivel mundial.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe