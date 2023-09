McDonald’s continúa su expansión con la apertura de dos nuevos restaurantes

Guatemala. McDonald’s da a conocer la inauguración de dos nuevos restaurantes en Guatemala: Llano Largo en Ruta al Atlántico Zona 18 y Los Altos en Centro Comercial Los Altos de Totonicapán, con los cuales refuerza su compromiso de estar cada vez más cerca de sus clientes y contribuir al desarrollo económico del país por medio de nuevas oportunidades de empleo.

McDonald’s Llano Largo

El 14 de septiembre, McDonald’s abrió las puertas de su restaurante número 107 en el país, ubicado estratégicamente en Llano Largo, CA-9 Norte, Ruta al Atlántico, zona 18 de la Ciudad Capital.

Este nuevo McDonald’s destaca por su enfoque en la tecnología, con kioscos digitales para ordenar de manera práctica y la opción de recibir los productos directamente en la mesa. También se ha implementado un sistema de Auto Mac con doble tomador de órdenes para brindar un servicio más eficiente.

Con esta apertura, McDonald’s generó 60 nuevos puestos de trabajo para jóvenes del Departamento de Guatemala, sumándose al equipo de más de 8,500 colaboradores en Mesoamérica.

Como parte de su pilar «Conexión con la Comunidad» de su plataforma de marca “Pequeñas Acciones Grandes Cambios”, McDonald’s entregó una donación de Q20,000.00 en especie a la 85ª. Compañía de Bomberos Voluntarios de Guatemala, que cubre las zonas 18, 25, Palencia y San José del Golfo.

McDonald’s Llano Largo tiene un horario de lunes a domingo, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., y ofrece servicio a domicilio McDelivery a través del 1770 o por medio de la APP.

McDonald’s Los Altos de Totonicapán

El 18 de septiembre, McDonald’s abrió su segundo restaurante en el Departamento de Totonicapán, ubicado en el kilómetro 200 de la Ruta Nacional 1, Centro Comercial Los Altos de Totonicapán. Esta inauguración marca el restaurante número 108 de la marca en el país y representa un paso más hacia la misión de la empresa por acercarse a sus clientes en todo el territorio guatemalteco.

El restaurante Los Altos de Totonicapán cuenta con innovaciones tecnológicas similares a las de McDonald’s Llano Largo. Además, se diseñó una decoración especial que resalta la cultura y el arte del departamento, con un mural pintado a mano por un artista local.

La apertura de este restaurante generó 60 nuevas oportunidades de empleo para jóvenes de Totonicapán, contribuyendo al crecimiento económico de la región y sumándose al equipo de colaboradores en Mesoamérica.

En línea con su compromiso medioambiental, el restaurante Los Altos de Totonicapán incorporó mobiliario hecho con materiales reciclados, chorros ahorradores de agua, planta de tratamiento, calentador de agua ecológico y basureros para la clasificación de residuos, entre otras iniciativas sostenibles.

Continuando con su tradición de apoyar a la comunidad local, en esta ocasión entregó un donativo de Q20,000.00 en especie a la 42ª. Compañía de Bomberos Voluntarios de Totonicapán.

El horario de atención del restaurante McDonald’s Los Altos de Totonicapán es de domingo a jueves, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., y viernes y sábado, de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. Además, ofrece servicio a domicilio McDelivery para que los clientes disfruten de los deliciosos productos de McDonald’s desde la comodidad de su hogar.

McDonald’s se enorgullece de seguir creciendo en Guatemala y continúa con el compromiso de ofrecer a sus clientes experiencias excepcionales y productos de alta calidad en todos sus restaurantes, a través de acercar sus restaurantes cada vez más a las comunidades, para que todos puedan disfrutar de las mejores hamburguesas y papas y al mismo tiempo, contribuir al desarrollo económico y sostenible de Guatemala.

Fuente. McDonald’s