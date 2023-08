Más de 300 empresarios se reunirán en Costa Rica para impulsar sector empresarial

Costa Rica. En la actualidad, que las grandes, medianas y pequeñas empresas, así como los emprendimientos, tengan espacios para lograr impulsar sus operaciones es muy importante. Esto porque se ha demostrado que los negocios dinámicos y en crecimiento, impulsan las economías de los países. Además, logran crear mayor empleo y de más alta calidad, también estimulan la productividad, y elevan los ingresos nacionales y de sus colaboradores.

Datos de Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)[1], señalan que, al 2017, el parque empresarial costarricense estaba conformado por 108.079 microempresas, 16.900 pequeñas, 5.409 medianas, y 3.377 grandes empresas. En total, según los datos, se registran 133.765 empresas en el país. De estas, el 97,5% son pymes.

Para Steven Carvajal Ruffley, director nacional de BNI Costa Rica, organización internacional especializada en Networking Empresarial, estos datos muestran la importancia de generar espacios de acercamiento, capacitación, y desarrollo en donde las empresas puedan aprender nuevas herramientas de negocios, como es el networking y el marketing de referencias, para la creación de nuevos contactos de confianza que impulsen el crecimiento de sus empresas y creación de puestos de trabajo.

Precisamente, para impulsar este tipo de espacios, y en el marco de su Décimo Aniversario, BNI Costa Rica realizará su Cuarta Convención Nacional, la cual tiene por objetivo reunir a más de 300 empresarios nacionales e internacionales para brindar capacitaciones, herramientas empresariales y networking. Este último, en los últimos años se ha convertido en una de las principales herramientas comerciales para las empresas.

“Es tradición en BNI incentivar este tipo de espacios. Con la Cuarta Convención de BNI Costa Rica, buscamos que la mayor cantidad posible de empresarios accedan a herramientas para construir una red de oportunidades en los negocios. Todo ello, mediante la generación de relaciones de confianza con otros empresarios que podrían ayudarles a generar nuevos y más rentables negocios”, afirmó Carvajal Ruffley.

El evento se realizará el próximo 7 de septiembre del 2023 en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Este tendrá un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y será abierto para todos los empresarios nacionales e internacionales.

“En BNI brindamos herramientas de networking, con las cuales el empresario irá desarrollando la claridad de mensaje y búsqueda de contactos. Esto para acercarse eficientemente a su mercado potencial y, con ello, a un proceso natural de crecimiento y reactivación de su negocio. Un evento como la Cuarta Convencional Nacional de BNI Costa Rica, reviste de mucha importancia, porque viene a dar nuevo valor y conocimiento a los líderes de las empresas, lo que provoca que se dé un efecto transformador a lo interno de las organizaciones. También refuerza el tema de cultura y pertenencia empresarial”, mencionó Carvajal Ruffley.

Herramientas empresariales para el crecimiento de los negocios

Carvajal Ruffley añadió que, durante el evento, se contará con la participación de diversos conferencistas internacionales especializados en negocios. Con ello, dijo, se busca darles herramientas empresariales a los asistentes para que puedan aplicarlas en sus organizaciones, para replantear o reestructurar sus estrategias de negocio.

Entre los especialistas invitados están el mexicano Nicolas Hauff, especialista en Estrategia Empresarial, y quien impartirá la conferencia “Liderazgo Basado en la Estrategia: El punto de partida para impulsar un crecimiento sostenido de tu negocio”. Hauff cuenta con más de 30 años de experiencia profesional como empresario, consejero y CEO en los giros de TI y Servicios Profesionales. Además, es estratega empresarial y Coach Certificado Scaling Up desde 2012.

Asimismo, el conferencista internacional y coach ejecutivo, Antonio Grande, desarrollará el seminario “Grandes personas para grandes organizaciones”. En ella, el experto ahondará sobre las claves para ayudar tanto dentro como fuera de la organización para alcanzar la grandeza y elevación de ánimo de las personas que la integran, fomentando una adecuada cultura organizacional.

Además, el inglés Mark Gibson, director nacional de BNI España CNM, expondrá y dará herramientas sobre ventas en su conferencia “La Psicología de la Venta”. En ella, Gibson explicará aspectos de la psicología tanto del vendedor como del comprador en cualquier proceso de venta. Compartirá cómo cerrar el vacío entre las posturas del comprador y del vendedor, y enseñará cómo estructurar una presentación de venta implementando “La Ley de 6” para destacar las ventajas de cualquier producto o servicio y cómo superar objeciones. Además, explicará 10 diferentes tipos de cierre de venta.

Adicionalmente a las charlas, se realizarán diversas actividades que fomenten el contacto empresarial entre los participantes. Una de ellas, es una sesión de speed networking, el cual consiste en reuniones de 1 minuto entre dos empresarios. Cuando el tiempo finaliza, las parejas cambian para así fomentar el conocimiento entre todos los participantes, puedan intercambiar los giros de negocio de cada uno y analizar la posibilidad de realizar negocios.

“Entre más empresas estén conectadas será más fácil las conexiones para hacer negocios. Es ese network el que ayuda a lograr resultados y alcanzar objetivos, ya sean empresariales, personales, académicos, culturales, entre muchos otros. BNI tiene un poder muy grande. Es muy distinto tomar el teléfono y tratar de buscar un contacto que no conozco y no me conoce, a pedirle a una persona que sí conoce a quien estoy buscando y que también me conoce a mí, que me ayude a llegar allí. Hay muchas oportunidades de negocio para muchas personas, y BNI Costa Rica lo que busca es dar la oportunidad a los diferentes empresarios a que cada vez más y más personas los conozcan y se interesen en sus negocios”, mencionó el director nacional de BNI Costa Rica.

Quienes deseen participar en la Cuarta Convención Nacional de BNI Costa Rica, u obtener mayor información, pueden ingresar al sitio web: https://bnicostarica.info/convencionnacional/

Fuente. BNI