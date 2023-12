Interiors Designers of Guatemala hace un homenaje a algunas de las firmas de diseño de interiorismo más destacadas del país

Galería Viterra Recubrimientos presenta esta plataforma de Siete Zero con exposición 360 grados, a través de varios espacios donde las firmas podrán exponer sus obras más importantes.

Guatemala. Interiors Designers of Guatemala continúa la estrategia de Siete Zero y Galería Viterra Recubrimientos en destacar y dar a conocer el trabajo de algunas de las firmas más importantes de interiorismo del país y celebrar su legado. La plataforma de exposición a través de un libro, un espacio de exhibición, página web donde se aloja toda la información y redes sociales.

«Estamos comprometidos con el desarrollo de Guatemala y con los interioristas que embellecen sus obras». Alejandro Delgado Gerente Comercial de Galería Viterra Recubrimientos.

La publicación de lujo queda como un legado tangible de la historia detrás de cada firma de interiorismo, sus proyectos destacados, su filosofía, los profesionales responsables y fotografías inspiradoras de sus trabajos. Son más de 90 páginas de contenido que celebra y reconoce el interiorismo guatemalteco de la mano de 28 estudios. En una gala celebrada el 6 de diciembre se hizo entrega del libro a las firmas participantes; fue una noche especial donde se reunió el gremio y celebró este acontecimiento.

Además del libro, para dar a conocer todas las firmas involucradas se montó una exposición donde se podrán apreciar los proyectos emblemáticos de los estudios, la cual puede verse en la sala de ventas de Galería Viterra ubicada en Plaza Obelisco, zona 10.

«En Siete Zero somos creadores de plataformas que exponen el talento nacional, Interior Designers of Guatemala busca dar a conocer y celebrar el trabajo y dedicación de profesionales guatemaltecos del interiorismo de altísimo nivel». Daniel Panedas, director general de Siete Zero.

Los estudios de arquitectura que conforman el proyecto son: AS Arquitectura/ Proporción y Escala; A1 Centro de Diseño; Anipa Espinosa Interior Design; Antología design; ARC Arquitectura, Construcción e Interiorismo; Arkitectura Conceptual; Atelier; Casa Conde & Associates / Lábrica; D’Vitrina por Melita Aguilar; Equilátero; Estudio ed Arquitectura & Diseño; Estudio Mostaza; Garabato Arquitectura; Garaki; In Situ Interiorismo – Arquitectura; LATINA; Lucero Auyón Studio; Nolck, Arquitectos; RB Renata Búcaro Arquitectura; S+O Arquitectura; Sol Col – Solís Colomer; Studio ARQ Arquitectura de Interiores; Tejido Urbano, Tendenza Casa del Diseño, TZOL, Velso Interiors, Ximena Figueroa, ZO Casal Design.

Gracias a las marcas que creen y apoyan al sector del interiorismo en Guatemala. Estas son: Galería Viterra, Espacio y Ergonomía, Carpet World, BAM, Sherwin Williams, Vivendo, Ciraire y Ventanas Alemanas.

Si se desea adquirir el libro, puede comunicarse a Siete Zero al 24933300.

