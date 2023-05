Honda Motos inaugura Agencia Modra 4

Guatemala. Honda Motos inauguro su nueva “Agencia Modra 4” en la emblemática zona 4 capitalina, los usuarios e interesados podrán visitar la moderna sucursal ubicada en la Ruta 6, 7-05 de la zona 4.

En esta nueva agencia se ofrecerá al público todas las líneas de motos de Honda, como es la Navi, de la línea sport X-Blade, CB190R, y la nueva Hornet160R, doble propósito XR150L, XR190L y pasolas como la Activa125 y DIO110, adicional también encontrarán repuestos originales de la marca.

“Honda motos ya contaba con una agencia en esta zona, pero de momento, por nuestra expansión de la agencia central zona 4 estaremos en esta ubicación a escasas cuadras de la central, la idea es seguir atendiendo a nuestros clientes y que nos encuentren con la mejor atención en manos de expertos”, expresó el Licenciado Herberth Argueta, Gerente General de Honda Motos Guatemala.

Además, Carlos Pullin Gerente de ventas comentó “Nos complace poder llevar a cabo esta inauguración en Zona 4, y como parte de esta celebración tenemos promociones y planes de financiamiento para todos nuestros clientes.

La Agencia Modra 4 atenderá en horarios de lunes a viernes de 8 am a 6 pm, sábados de 8 am a 3 pm y domingos de 10 am a 2pm.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe