Heineken® desafía la realidad con la nueva Heineken 0.0

Costa Rica. La icónica etiqueta cervecera global, Heineken®, redefine la experiencia con su más reciente lanzamiento Heineken 0.0. En este nuevo capítulo, la marca se propone enriquecer en su propuesta con esta nueva opción que promueve nuevas ocasiones de consumo para esta bebida a base de malta, proporcionando una gama más amplia para satisfacer diversas necesidades y momentos de consumo sin alcohol.

Heineken® presenta con orgullo a Heineken 0.0, un nuevo producto que captura la esencia y gran sabor de la inconfundible Heineken original, pero con un giro en su contenido alcohólico. Elaborada con ingredientes naturales a base de malta, elaborada con ingredientes naturales esta bebida sin alcohol ofrece una experiencia refrescante y sofisticada para los amantes de la marca que buscan nuevas opciones.

Con tan solo 21 calorías por cada 100 ml, esta revolucionaria alternativa es mucho más que una bebida sin alcohol; su aporte nutricional contiene vitaminas, minerales y antioxidantes naturales, favoreciendo a aquellos que buscan el equilibrio perfecto entre sabor y bienestar.

El gran sabor de Heineken 0.0 proviene del mismo proceso que la Heineken original, y posteriormente se desalcoholiza su contenido.

Este paso no sólo asegura la calidad que caracteriza a la marca, sino que también refleja su autenticidad en la creación de productos, de la mano de su compromiso con la excelencia.

“Heineken 0.0 es una bebida para personas mayores de edad, que permite a los no tomadores de alcohol disfrutar las ocasiones de consumo sociales. Rompiendo los estereotipos de que se puede ser cool y pasarla bien cuando no estás consumiendo alcohol. La marca aborda una necesidad de brindarle a los usuarios una bebida adecuada donde existen restricciones entorno al alcohol en espacios tales como: reuniones y espacios corporativas, almuerzos o para acompañar comidas, entre muchas más posibilidades. Heineken 0.0 se convierte en el producto ideal, debido a que, al ser una alternativa sin alcohol para personas mayores de edad, pero con su característico sabor original, acompaña desde las ocasiones sociales hasta las no tradicionales. Heineken ofrece una experiencia refrescante y sabrosa para aquellos que desean disfrutar, sin preocuparse, por el contenido alcohólico”, explicó María Laura Menéndez, Gerente de Marca Portafolio Heineken.

4.5 de 10 tomadores no toman alcohol en ocasiones de consumo sociales. Según el Global Web Index, 2020.

Esta nueva bebida se ubica dentro de la categoría de refrescos, sodas, tés u otros. Su característica sobresaliente incluye una combinación perfecta entre: cero alcohol, gran sabor, y solo 21 calorías por cada 100 ml. De esta manera, este producto se posiciona como el compañero perfecto para una amplia gama de entornos sociales, ocasiones laborales, y momentos de consumo, llevando la satisfacción y el placer al siguiente nivel.

Consumo inteligente

FIFCO, como empresa representante de la marca Heineken en Costa Rica, promueve desde el 2017 el programa Consumo Inteligente Integral el cual incentiva a que nuestros consumidores estén más informados, tengan prácticas más responsables y hábitos que vayan en pro de un consumo acorde a los nuevos tiempos. Como parte de su responsabilidad también está reduciendo el porcentaje de alcohol en

bebidas, el azúcar y agregando al portafolio opciones de consumo sin alcohol para adultos.

El programa tiene tres ejes principales: estilos de vida saludable, promoción de nuevas ocasiones de consumo e impulsar que poblaciones sensibles como los menores de edad no consuman del todo bebidas alcohólicas y tengan un estilo de vida balanceado.

Fuente. Heineken