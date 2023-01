FINDASENSE se fortalece como agencia de CX en México

México. Tras cosechar múltiples éxitos y reconocimientos de la industria del marketing local e internacional durante el 2022, FINDASENSE, agencia de Customer Experience, especializada en diseñar, implementar y ejecutar soluciones y experiencias de alto impacto basadas en un conocimiento profundo del consumidor, busca liderar y definir el mercado del CX en México este año.

Y es que recientemente en la gala de los Effie Awards de México 2022 fue acreedora de un Effie de Oro en la categoría de Marketing Innovation Solutions, un Effie de Plata en la categoría de Business to Business y para rematar se llevó el premio más importante de la noche, el Gran Effie como mejor campaña del año por los resultados de negocio obtenidos con el proyecto “Changarros por WhatsApp” para Grupo Bimbo.

“Cuando una organización de tanto prestigio como los Effie te da un galardón tan valioso como el Gran Effie, te das cuenta de que más que estar en el camino correcto, es uno el que está construyendo ese camino y mostrándoselo a los demás”, expresó Carlos Valero, Regional Company Lead de FINDASENSE Norteamérica.

“Esto representa para FINDASENSE y Grupo Bimbo un gran reconocimiento a la visión de querer siempre evolucionar y mejorar el negocio, y un espaldarazo a la labor del equipo que lo hace realidad todos los días”, agregó el directivo de la agencia.

Este logro se suma a los resultados obtenidos recientemente en la edición global de los Next Generation CX Awards organizados por ContactCenterWorld.com. En dichos premios FINDASENSE obtuvo 4 oros en las categorías de Best Organizational CX, Best Sales Campaign, Best Crisis Management Campaign y Best Contact Center Design, por su trabajo para el Connection Center de Grupo Bimbo y las distintas iniciativas de innovación que se desprenden de ese laboratorio de innovación y Customer Experience. Con estos reconocimientos, FINDASENSE se posicionó como una de las más premiadas dentro del evento celebrado en Malta durante el 2022.

“Los Next Generation CX Awards son como las olimpíadas del Customer Experience. Ahí compites contra los mejores representantes de Asia, América, Europa y el resto del mundo”, explicó Carlos Valero. “Haber sacado 4 oros nos hizo saber que lo que hacemos acá en México no tiene nada que envidiar a los grandes del mundo, y que acá hay talento, nivel, que sí se puede”, añadió.

Para llegar a la edición global de dichos premios, FINDASENSE tuvo primero que competir en la edición de Américas, que se celebró en junio de 2022 en la ciudad de Orlando, USA. En dicha edición obtuvo 4 Oros en las mismas categorías, lo que permitió que esos casos compitieran luego en la edición global en Malta.

Además, en mayo del 2022 FINDASENSE y Grupo Bimbo resultaron acreedores de 2 Oros en la 17ª edición del Premio Nacional de Customer Experience, organizado por el Instituto Mexicano de Teleservicios en las categorías de Mejor Estrategia De Ventas y Mejor Estrategia De Customer Service, ambas apalancadas por el Connection Center y las iniciativas que de allí se desprenden.

El Connection Center es un centro de inteligencia de negocio que conecta todas las áreas internas de la organización y que, implementando las mejores soluciones tecnológicas e inteligencia artificial, tiene como fin interactuar y conocer mejor a las audiencias de Grupo Bimbo para generar insights que ayuden a la innovación y toma de decisiones de negocio centradas en el consumidor.

“Estamos muy felices de haber cosechado estos reconocimientos para nuestro equipo y nuestro cliente Grupo BIMBO. Esto reafirma el compromiso que tenemos con las empresas mexicanas y de todo el mundo para crear experiencias creativas, de talla mundial, y que impactan verdaderamente a sus consumidores generando un impacto positivo en el negocio”, finalizó el directivo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe