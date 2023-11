Finaliza la edición 2023 del programa Seeds for the Future de Huawei

Guatemala. La novena edición del programa insignia de Responsabilidad Social Empresarial de Huawei, Seeds for the Future, para estudiantes de Centroamérica y el Caribe que se llevó a cabo en Costa Rica culminó con éxito. 10 estudiantes universitarios representaron a Guatemala y junto a otros 82 estudiantes de la región tuvieron la oportunidad de recibir diferentes capacitaciones en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) impartidas por personal de Huawei, docentes del INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas), representantes de instituciones gubernamentales y organizaciones como la UNESCO.

Durante 8 días, los estudiantes compartieron experiencias, se capacitaron y pusieron en práctica los conocimientos aprendidos en el desarrollo del proyecto Tech4Good, el cual se enfoca en resolver un problema social o ecológico utilizando la tecnología como herramienta principal. Como parte de este, los estudiantes guatemaltecos desarrollaron y presentaron el proyecto “VeggieVision”, el cual consistiría en una máquina que clasifica frutas y verduras en 4 secciones y devuelve al usuario un reporte sencillo sobre la vida útil y un diagnóstico detallado sobre los alimentos clasificados.

Este proyecto respaldado por Inteligencia Artificial y Computer Vision está basado en el consumo y producción responsable de alimentos; y estaría destinado a comerciantes y agricultores del país, para ayudarlos a tener una mejor gestión de inventario y aumento de ganancias.

La edición 2023 de Seeds for the Future Centroamérica y el Caribe tuvo más del 44% de participación femenina, siendo una de las regiones con mayor número de mujeres participando. La meta de Huawei es cerrar la brecha digital, promover un acceso equitativo a la conectividad en toda la región, capacitar a los futuros profesionales y reducir la brecha de género.

Durante la ceremonia de clausura, se reconoció el esfuerzo de estudiantes sobresalientes y líderes de grupo. La estudiante guatemalteca, Karen Alfaro, fue una de las ganadoras de la categoría Best Performance y destacó que “el programa Seeds for the Future fue una manera de aprender sobre como impulsar tus ideas hacia soluciones sobre problemáticas que nos afectan día a día, y a la vez de crear lazos de amistad con personas de todo el mundo”.

El director de la oficina Multipaís de UNESCO Alexander Leicht enfatizó que “es un honor ser parte de este evento y de esta historia que es para y por los jóvenes de la región, dándoles mayores oportunidades para fortalecer no solamente sus habilidades técnicas y académicas, sino desarrollar habilidades cognitivas, socioemocionales y conductuales de liderazgo que tienen su comienzo y fin en espacios como estos”.

Por su parte, Daniel Ding, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei Centroamérica y el Caribe expresó “En Huawei, creemos que el acceso a la educación es crucial para crear oportunidades que respalden un desarrollo justo y sostenible en todos los países. Programas como Semillas para el Futuro, prepara estudiantes a enfrentar los desafíos y brinda herramientas para potenciar sus habilidades. Al adquirir habilidades, los estudiantes pueden ganar confianza, lo que les ayudará a sobresalir en un entorno empresarial multicultural”.

Huawei, ha capacitado a más de 15,000 estudiantes en más de 139 países a nivel mundial, con este programa, reafirmando su compromiso de brindar oportunidades de valor a los futuros líderes de la industria TIC en el mundo, ayudando así a cerrar la brecha digital.

Fuente. Huawei