Family Summer Fest un evento familiar a beneficio de Fundación Infantil Ronald McDonald

Guatemala. En esta 2da edición habrá un concurso parrillero, competirán 20 equipos cocinando por el primer lugar. Tendremos un invitado especial desde Argentina, Locos Por el Asado, Laucha integrante principal, viene a realizar una receta en vivo.

Podrás disfrutar un ALL YOU CAN EAT de costilla de res, vació, panceta de cerdo, alitas y guarniciones.

Entretenimiento al aire libre, música en vivo junto a: Miseria Cumbia Band, Dj Doggy, Voodoo Magic y Grupo Sin compromiso, también diferentes actividades como show de lucha libre y actividades para niños.

El costo de entrada Q175 por persona y Q75 para niños de 5 a 12 años.

Día: Sábado 25 de marzo

Lugar: Explanada 5 (anterior Estadio Del Ejercito)

Hora: 11am a 6pm.

Pet Friendly

Adquiere tus entradas al Family Summer Fest en www.tikkilife.com y acompáñanos en este evento para toda la familia en beneficio a Fundación Infantil Ronald McDonald.

¡No te lo pierdas! Disfruta, mientras ayudas.

En Fundación Infantil Ronald McDonald contamos con diferentes programas que benefician a familias guatemaltecas, nuestro principal programa es la Casa Ronald McDonald, hospedamos a familias que viajan del interior del país con un hijo enfermo a recibir tratamiento médico a la capital. Les ofrecemos hospedaje a pasos de los Hospitales y las diferentes unidades médicas para que no se tengan que preocupar por el transporte, 3 tiempos de comida, lavandería y áreas de descanso.

Hemos beneficiado a más de 26,000 familias, a través de los distintos programas. Casa Ronald McDonald “Un Hogar Lejos Del Hogar” para niños enfermos y sus familias.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe