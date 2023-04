Entrega de paquetes escolares incentivan, facilitan y fortalecen el desarrollo académico de la niñez centroamericana

Guatemala. Kendy Meza Pineda cursa su sexto grado de educación primaria en la escuela Enma Romero de Callejas, ubicada en el municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, Honduras. Su mayor aspiración es graduarse de la universidad y convertirse en una gran profesional.

Para empujar esa motivación, Cargill en alianza con CARE apoyan este año nuevamente, como en los cinco anteriores, con kits escolares que contribuyen a priorizar su derecho a la educación.

“Cuando los voluntarios de Cargill me entregaron el paquete escolar me sentí muy feliz porque eso me iba a permitir seguir estudiando, pero, además, porque es de gran impacto para mi familia ya que mis padres se ahorrarían este dinero”, expresó esta pequeña.

“No hay mejor inversión que la educación y esta entrega que hace Cargill es valiosa para la comunidad porque están contribuyendo con el pan del saber”, comentó Sheyla Rubí, directora del centro educativo de Kendy.

Es así, como la campaña anual “A Clases con Cargill” materializó la oportunidad para que 23,156 niños centroamericanos (6,639 en Guatemala, 10,000 en Honduras, 3,257 en Nicaragua y 3,260 en Costa Rica) tengan acceso a una educación de calidad.

“A Clases con Cargill” se implementa en escuelas de más de 17 comunidades operativas de Centroamérica y forma parte de las acciones de responsabilidad corporativa de la compañía bajo el apoyo de sus marcas comerciales. Este año, se realizó una inversión superior a los 193 mil dólares en beneficio de 73 centros educativos de la región.

A más de 800 kilómetros al sur de la localidad de Kendy, en la Escuela La California, de la provincia de Alajuela, Costa Rica, Sofía Garita Arias, alumna también de sexto grado, comparte la misma emoción y motivación por los estudios.

“El bolso verde que nos dio Cargill nos pareció muy bonito e importante porque trae materiales que requerimos en la escuela, como la goma, los cuadernos, el tajador, el lápiz, el borrador, todo lo que nos sirve para artes plásticas y ciencias que es mi materia favorita”, relató contenta esta otra estudiante.

Para la directora de la escuela donde estudia Sofía, el aporte de Cargill y sus aliados significó que el 100 % de los estudiantes matriculados obtuvieran útiles escolares para este año lectivo 2023. “Fue una experiencia muy satisfactoria porque nuestra población es de bajos recursos económicos por lo que vino a cubrir una gran parte de la necesidad que ellos tenían”, dijo Leidy Arguedas Rojas.

“Cargill sigue comprometida con las comunidades en las que está presente y, trabajamos de cerca con aliados estratégicos para invertir y promover el desarrollo económico de los lugares en donde estamos. Poner a las personas primero es parte de nuestros valores como empresa y hoy, los estudiantes son lo primero; invertir en la educación de las nuevas generaciones es, sin duda, lo que necesitamos en el mundo como pilar fundamental del desarrollo humano sostenible”, comentó Xavier Vargas, presidente de Cargill Centroamérica y Colombia.

«CARE pone a las niñas y mujeres en el centro de sus acciones y la campaña “A Clases con Cargill” es una apuesta conjunta para fortalecer la educación de la niñez y contribuir a la economía de las familias más vulnerables. A lo largo de los últimos 4 años esta campaña ha logrado provocar más de 58 mil sonrisas a través de la entrega de kits escolares en la región Centroamericana y en CARE, estamos alegres de poder contribuir a ello”, concluyó Edgar Medina, coordinador regional de Proyecto Nutriendo el Futuro alianza Cargill-CARE.

Además de la inversión de Cargill, y otros aliados locales, los voluntarios de la compañía brindan su tiempo en el empaque y las entregas de estos kits escolares cada año.

Fuente. Cargill