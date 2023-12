Entra al estilo Frost con la Caja de Kerwin Frost en McDonald’s

McDonald’s invita a los fanáticos a vivir la experiencia de esta nueva Caja con los sabores icónicos y los Amigos McNuggets reinventados, a partir del lunes 11 de diciembre.

Guatemala. No importa cuánto tiempo haya pasado, los fanáticos de McDonald’s nunca olvidan la sensación de abrir una Cajita Feliz para ver las sorpresas que contiene. Por ello, este año la marca trae una alegría nostálgica en alianza con un artista visionario y amigos muy especiales.

Este diciembre, McDonald’s presenta la Caja de Kerwin Frost: una colaboración global única con Kerwin Frost, artista y fanático de toda la vida de McDonald’s, la cual estará disponible a partir del 11 de diciembre por tiempo limitado, en todos los restaurantes McDonald’s del país.

La Caja de Kerwin Frost y los juguetes coleccionables Amigos McNuggets

La Caja de Kerwin Frost incluye la opción de un McMenú de 10 McNuggets o Big Mac con papas, soda y uno de los 6 juguetes de la colección especial de “Amigos McNuggets”, que regresan después de 25 años. Pero esta vez, diseñados en colaboración con Kerwin Frost.

Al crecer en Harlem, Nueva York, Kerwin descubrió que su colección de Amigos McNuggets era una fuente de inspiración creativa. Por lo tanto, era justo que McDonald’s los trajera de vuelta y a través de ellos, presentara a los fanáticos de “Frost Way”, donde todos son bienvenidos a ser exactamente quienes son. Con atuendos para mezclar y combinar, los diseños de los Buddies están inspirados en las experiencias infantiles de Kerwin y en la creencia de que todos deben sentirse libres de expresarse.

¡Conoce a los Amigos McNuggets!

Kerwin Frost: el alcalde de Frost Way es un verdadero defensor de los ciudadanos y los anima a ser ellos mismos. En su tiempo libre, se le puede ver agregando arte a su colección o arreglando cosas en el vecindario.

Don Berenice: Una experimentada diseñadora de moda que crea todos los conjuntos para los Amigos en Frost Way, al mismo tiempo que ofrece consejos y palabras de sabiduría. Después de todo, ella es ¡la mejor!

Uptown Moe: el héroe del vecindario, el chico sensato, inteligente y solidario de la otra cuadra de Frost Way que todos conocen y aman. También da los mejores discursos motivacionales.

Waffutu: el optimista curioso, que creció en Frost Way y fue criado por todo el vecindario. Difunde positividad dondequiera que va y puede cambiar cualquier ceño fruncido con el movimiento de una varita y la inclinación de una corona.

BRRRICK: el Buddy más aventurero de Frost Way, que habla con juegos de palabras, le encanta probar cosas nuevas y la música tecno. Está discretamente nervioso, pero siempre tranquilo bajo presión.

Darla: la cantante de voz suave pero pacíficamente segura que se mudó a Frost Way para perseguir su sueño de convertirse en una superestrella como cantante principal de “The Frostettos”. Cuando no está en el escenario, dirige el McDonald’s local en Frost Way, ¡donde es empleada del mes todos los meses!

“Estamos emocionados de asociarnos con Kerwin, él da vida a los recuerdos de su propia infancia de McDonald’s a través de personajes reinventados de McDonald’s, sumergiendo a nuestros fanáticos en el mundo de Frost Way”.

Los Amigos McNuggets se introdujeron por primera vez en 1988 como parte de una Cajita Feliz por tiempo limitado. Los 6 diferentes Amigos McNuggets son mejor conocidos por sus extravagantes aventuras y personalidades, su imaginación salvaje y sus atuendos intercambiables.

“Me encanta McDonald’s desde que era niño. Incluso tenía mi propio muñeco Ronald McDonald que llevé al día de la fotografía en la escuela, y mi sueño era coleccionar todos los Amigos McNuggets”, dijo Kerwin Frost. “Ahora, crear mi propio conjunto especial de Amigos, cada uno de los cuales representa diferentes aspectos de la autoexpresión, es irreal, un sueño hecho realidad. McDonald’s ha sido un gran socio desde el primer día y realmente me han permitido crear sin límites. Espero que la Caja de Kerwin Frost sirva como recordatorio para que las personas perfeccionen su creatividad y no tengan miedo de mostrarle al mundo quiénes son realmente”.

Explora la colección de edición limitada en www.kerwinfrost.com que estará disponible a partir del 11 de diciembre, hasta agotar existencias.

Fuente. McDonald’s