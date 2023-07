El SUV eléctrico EV9 de Kia trae espacio, comodidad y aventura a cada viaje

Guatemala. Desde el primer boceto hasta el momento en que el primer modelo sale de la línea de producción, el nuevo SUV eléctrico Kia EV9 ha sido creado para ofrecer nuevos estándares de espacio, practicidad, flexibilidad, comodidad y tecnología para satisfacer las necesidades de familias millennials.

A los ingenieros y diseñadores de Kia les apasiona creer que el interior de un vehículo debe ser mucho más que un propósito específico para transportar de manera segura y eficiente a los ocupantes. Después de todo, la cabina de un vehículo es donde el conductor y los pasajeros pasan su tiempo.

Es por eso que la filosofía de diseño de Kia Opposites United se dedica a la creación de interiores excepcionales para trascender el pensamiento convencional e inspirar a los clientes. Eso significa brindar comodidad, bienestar y tecnología premium para todos los ocupantes, no solo para el conductor, sino también para elevar la experiencia del usuario en el vehículo a nuevos niveles. Y en ninguna parte se expresa este enfoque con más elegancia y eficacia que en el interior del nuevo SUV eléctrico EV9 insignia de la marca.

La combinación única de activos avanzados y dimensiones excepcionales del EV9 ha creado un vehículo con un carácter verdaderamente familiar que permite que el SUV grande transforme cada viaje en un experiencia agradable y atractiva.

La innovación espacial lleva los viajes a una nueva dimensión

Cuando el Kia EV9 es el único vehículo que circula por una carretera costera desierta, o uno de los muchos que transitan por el ajetreado centro de una ciudad, las generosas dimensiones de la cabina, la notable amplitud, el diseño sofisticado y el acabado de alta calidad mejoran la sensación de bienestar de todos los ocupantes.

El espacio para las piernas es generoso en todo momento, independientemente de en cuál de las tres filas de asientos se estén relajando los ocupantes. Incluso los conductores altos se sienten instantáneamente como en casa gracias a la forma fácil en que pueden entrar y salir del EV9 debido a su impresionante espacio libre.

La sensación de «innovación espacial» impregna toda la cabina, y el diseño y la construcción de cada elemento dentro del EV9 se han considerado, elaborado y optimizado cuidadosamente para mejorar la amplitud y la comodidad. La consola central del SUV es un buen ejemplo, con botones y funciones inteligente e intuitivamente reubicados dentro de la pantalla de información y entretenimiento y el volante. El espacio adicional que esto libera se ha configurado inteligentemente en portavasos y ranuras para teléfonos: pequeños detalles quizás, pero que marcan una gran diferencia en la conducción diaria. Además, el EV9 se ofrece con una consola central flotante, que se expande a los asientos de la segunda fila y brinda almacenamiento estilo cajón.

El concepto de «sala de estar de lujo sobre ruedas» ofrece un salto cuántico en las configuraciones de asientos

Equipado con asientos estilo lounge de primera calidad, el EV9 no solo abre nuevos niveles de comodidad, sino también versatilidad y flexibilidad. Kia no vio la necesidad de que los ocupantes se vieran limitados por los límites del diseño convencional de la cabina, ni ninguna razón por la que no pudieran disfrutar de conversaciones naturales con la misma facilidad que si estuvieran sentados en casa relajándose en su propia sala de estar.

Es por eso que el EV9 se ofrece con asientos en la segunda fila que se pueden girar 180 grados completos para mirar hacia la fila trasera. Al hacerlo, se crea un ambiente similar a una sala de estar o una sala de reuniones que permite a los amigos, colegas y familiares conversar de una manera completamente natural. La característica es particularmente atractiva para las familias, ya que les permite relacionarse mejor con los niños más pequeños y los bebés.

Trabaja y juega donde sea que te lleve el camino

Con su amplitud y capacidad de almacenamiento excepcionales, el EV9 está diseñado para permitir que las familias lleven gran cantidad de equipos. Esa capacidad es posible gracias a la Unidad de control de carga integrada (ICCU) del EV9, que incluye la funcionalidad Vehicle-to-Load (V2L), que permite descargar la energía de la batería del vehículo. Los clientes pueden usar hasta 3,68 kW de energía del EV9 para cargar computadoras portátiles o equipos de campamento, eliminando la necesidad de preocuparse por los enchufes en áreas al aire libre. Con un cargador de computadora portátil promedio que consume alrededor de 65 vatios, un cargador de tableta que utiliza 30 vatios y un cargador de teléfono inteligente que generalmente consume 10 vatios, el EV9 tiene la capacidad de alimentar dispositivos electrónicos durante períodos prolongados de hasta varios días.

También se pueden alimentar dispositivos mucho más grandes, como una parrilla eléctrica, que generalmente usa alrededor de 1500 vatios y un proyector para exteriores, que usa alrededor de 200 vatios. A través de Kia Connect Store, los clientes podrán mejorar sus vehículos con la tecnología Vehicle-to-Grid (V2G), lo que les permitirá vender electricidad a la red en el futuro.

Cualquiera que sea el requisito, la funcionalidad V2L del EV9 brinda a las familias la libertad de disfrutar aún más de su tiempo juntos en el camino, al tiempo que ofrece total flexibilidad para aquellos que necesitan estar al tanto del trabajo sobre la marcha.

Vivo con tecnología para mejorar cada viaje y cada período de descanso

Desde el principio, durante la etapa de conceptualización del EV9, Kia estaba decidida a crear un vehículo que elevara la experiencia de viaje y que pusiera tanto énfasis en la comodidad, el bienestar y la experiencia del usuario de los niños sentados en la tercera fila como de los adultos. Pero esto no significa que el asiento del conductor no sea un lugar muy especial para estar.

La pantalla ancha panorámica del EV9 combina una pantalla de grupo de 12,3 pulgadas, una pantalla de segmento de 5 pulgadas y una pantalla del sistema de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas para un fácil control de las funciones del vehículo y una entrega de información eficiente. Además, proyecta un ambiente que permite que el conductor se sienta parte de una experiencia de conducción ultramoderna, sin emisiones, pero completamente placentera.

La sensación de acceso sin problemas a cualquier aventura que la carretera abierta pueda ofrecer se ve reforzada por la cabina de navegación del automóvil conectado (ccNC). Totalmente respaldado por los servicios Over-the-Air (OTA), que brindan acceso las 24 horas, los 7 días de la semana a la tienda Kia Connect y permiten actualizaciones continuas a funciones y servicios digitales sin visitar un concesionario. La cabina digital también cuenta con control rápido, búsqueda integrada y un nuevo modo EV para mejorar la facilidad de uso y la comodidad del conductor. Este modo también permite a los conductores personalizar widgets y ver información útil, como detalles de la estación de carga/destino y el estado de carga (SOC) de la batería.

Si bien se presentan numerosas formas intuitivas para que el conductor y los pasajeros interactúen sin inconvenientes con la tecnología y las características avanzadas del EV9, también pueden relajarse sabiendo que el SUV insignia de Kia está monitoreando continuamente su entorno, listo para reaccionar automáticamente, si es necesario, para garantizar la máxima seguridad de los ocupantes, otros conductores y peatones.

El EV9 está diseñado para permitir que las familias realicen largos viajes por carretera, incluso en áreas remotas con poca infraestructura de carga, con total confianza. Y cuando llega el momento de detenerse y recargar las baterías del vehículo, ciertamente no necesita pasar mucho tiempo, gracias a la capacidad de carga ultrarrápida del SUV. Esta tecnología permite un tiempo de carga de 15 minutos, lo que proporciona una autonomía de conducción de hasta 239 km y un estado de carga de la batería del 10-80 % en menos de 25 minutos.

Durante la carga, las familias pueden dar un breve paseo para tomar aire fresco o disfrutar de un refrigerio en una cafetería. Sin embargo, si deciden no salir del vehículo, simplemente pueden reclinar los asientos de relajación, cerrar los ojos y descansar en las condiciones de poca luz de la cabina, antes de volver a la carretera en el EV9 completamente rejuvenecido para el resto del viaje.

Fuente. KIA Corporation