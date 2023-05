Chili’s sigue creciendo en Guatemala

Disfruta de la mejor experiencia en comida americana, ambiente y servicio de calidad en el nuevo restaurante ubicado en Villa Nueva.

Guatemala. Chili’s sigue expandiendo sus operaciones en Guatemala, con la apertura de su cuarto restaurante ubicado en el Km. 17.5 Carretera al Pacífico, en Centro Comercial Santa Clara, Villa Nueva. En el cual, los guatemaltecos podrán compartir con familia y amigos de instalaciones modernas, celebraciones especiales, comida Tex-Mex y eventos deportivos / musicales.

“Con esta apertura estamos celebrando 24 años de trayectoria en el país, y deseamos reforzar nuestro compromiso de seguir ofreciendo experiencias únicas y deliciosas a nuestros clientes, quienes nos prefieren por nuestra amplia variedad de platillos, ambiente acogedor y atención de primer nivel”, expresó Iván Obregón Gerente de Marca Chili´s Guatemala.

El nuevo restaurante nace bajo un diseño moderno, con más de 10 pantallas para disfrutar de tus deportes favoritos cualquier día de la semana, miércoles de Micrófono Abierto concepto original que te permite ganar la cuenta gratis de tu mesa demostrando tu talento con el micrófono, jueves de Tributo música en vivo interpretando a tus artistas favoritos y el icónico Karaoke de cada viernes.

Con una capacidad para 284 personas, este casual-dining americano ofrece los icónicos platillos Baby Back Ribs, Bigger Mouth Burgers, Fajitas y deliciosas Margaritas. Además de un extenso menú de appetizers, ensaladas, bowls, quesadillas, steaks, pastas y variedad de postres importados.

“Agradecemos la preferencia de los chapines que desde 1999 han convertido a Chili’s Guatemala en parte de su Top Of Mind, lo que nos ha impulsado a seguir adelante. Así que los esperamos de domingo a jueves de 6:00 am a 11:00 pm, viernes y sábado de 6:00 am a 00:00 hrs. Seguiremos estando cada vez más cerca de ti.” concluyó Iván Obregón Gerente de Marca Chili´s Guatemala.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe