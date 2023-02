BCR brinda financiamiento para el desarrollo de habilidades de mayor demanda en idiomas, negocios y tecnologías

Costa Rica. El Banco de Costa Rica (BCR) estableció una alianza estratégica con la plataforma Future Up con tal de promover el acceso a la educación de las carreras o habilidades de mayor demanda en el país.

Future Up es una plataforma lanzada en agosto del 2022 con el apoyo del Laboratorio de Innovación del Grupo BID (BID Lab), la Fundación CRUSA y CINDE con el fin de crear opciones para fortalecer las habilidades de los y las costarricenses.

El convenio permitirá brindar opciones de financiamiento con condiciones especiales para que las personas que así lo requieran puedan alcanzar sus objetivos, mediante Future Up.

La innovadora herramienta es de acceso gratuito con disponibilidad de cursos gratuitos y pagos, así como otras opciones de aprendizaje continuo, según los intereses de las personas usuarias y de lo que más están demandando las empresas multinacionales. Future Up busca mejorar el perfil personal y profesional en materia de empleabilidad, emprendimientos tecnológicos, desarrollo de habilidades en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés), y multilingüismo, entre otros.

Las opciones de crédito en el BCR pueden ser consultadas aquí.

“Impulsar el desarrollo de habilidades personales y profesionales motivó al BCR a convertirse en un aliado estratégico de CINDE para aportar mayor bienestar colectivo por medio de la plataforma Future Up. Creemos en las oportunidades del crecimiento económico de las personas, no solo con esfuerzos de educación financiera, sino con el acceso real a herramientas inclusivas que habiliten la movilidad social al conectar idoneidad con oferta laboral. Nuestro compromiso es con el país, por eso apoyamos la promoción de Future Up y facilitamos el acompañamiento financiero, en beneficio del desarrollo sostenible del país”, manifestó Kattia Morales, gerente de Responsabilidad Social Corporativa del BCR.

A la fecha Future Up cuenta con más de 14 100 personas registradas y unas 40 empresas registradas proveedoras de contenido y capacitación. Según datos de la misma plataforma, entre las habilidades de mayor selección están el dominio de un segundo idioma, la adaptación a la tecnología, las habilidades estratégicas, la toma de decisiones, la capacidad analítica, la seguridad de la información y la sostenibilidad.

“En CINDE siempre hemos creído en la unión de los sectores bajo un ecosistema colaborativo que traiga soluciones reales a los y las costarricenses, precisamente esta alianza entre el BCR y Future Up es parte de ello. De esta manera, el país amplía las opciones para adquirir nuevos conocimientos de alta demanda laboral que nos acercan a mejores oportunidades de progreso y desarrollo económico. Esperamos que esta plataforma sea aprovechada por los usuarios y con ello contemos con un talento mejor capacitado al servicio del país”, dijo Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE.

Future Up utiliza un motor de inteligencia artificial en beneficio de los registrados. El motor de recomendación trabaja a partir de la información suministrada por los usuarios en materia de intereses, habilidades y formación previa.

Para más información sobre la plataforma, las personas interesadas pueden ingresar a www.futureup.com

Fuente. BCR