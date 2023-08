BAC presenta Informe Anual Integrado 2022 de su Estrategia Neto Positivo

Guatemala. BAC presentó públicamente el Informe Anual Integrado 2022 de su Estrategia Neto Positivo, destacando resultados favorables en las acciones llevadas a cabo en los ámbitos económico, social y ambiental, en línea con su objetivo de promover una banca con propósito. Hace un año, el líder financiero de la región adoptó un modelo de negocio innovador basado en la sostenibilidad denominado Estrategia Neto Positivo, desde entonces, ha venido operando bajo este enfoque reimaginando la banca en Guatemala y el resto de Centroamérica.

“Nuestra Estrategia Neto Positivo busca que como empresa aportemos más al planeta de lo que recibimos en operación; es decir, hacer negocios que además de traer bienestar económico brinden bienestar al planeta y a las personas. Estamos decididos a marcar la diferencia y contribuir al desarrollo sostenible. Nos inspira el ser un agente de cambio y, aunque la implementación de una estrategia de este nivel es retadora, poco a poco estamos moviendo los engranajes para alcanzar nuestra meta”, puntualizó Gisela Sánchez, Directora Regional de Estrategia y Relaciones Corporativas de BAC.

El Informe Anual Integrado hace un recuento de las acciones y logros de la implementación de la Estrategia Neto Positivo, la cual tiene un enfoque en 12 objetivos estratégicos, de valor económico, ambiental, social interno y social externo, que permiten a BAC contribuir al desarrollo sostenible a través de soluciones financieras simples, digitales y sostenibles; y negocios responsables, transparentes, innovadores y de impacto positivo. Dicho Informe Anual Integrado fue elaborado bajo el estándar internacional GRI, una reconocida metodología que promueve la rigurosidad de la información publicada por la entidad financiera.

Hoy en día, BAC es una organización con 70 años de trayectoria en los 6 países de la región centroamericana, durante los cuales ha contribuido significativamente en su desarrollo con soluciones financieras vanguardistas. El Informe Anual Integrado constata que es el grupo financiero más grande de la región con activos de US$ 31 billones, una cartera de US$ 20.7 billones, sirviendo a más de 4.4 millones de clientes y conformado por más de 19 mil colaboradores. Agregado a lo anterior, sus canales de servicio a nivel regional se integran por 311 sucursales, 9,116 corresponsales no bancarios (Rapibac), más de 204 mil POS y más de 5 mil cajeros automáticos.

BAC ha apoyado a más de 300 mil grandes, pequeñas y medianas empresas en la región y para reconocer el aporte que estas hacen a la economía del país, la entidad financiera llevó a cabo la primera edición de Empresario PYME del Año. Un evento que reconoce el esfuerzo, la trayectoria y el buen desempeño de las pequeñas y medianas empresas del país al ser un motor importante de la economía y ser el sector que más empleos provee en Guatemala. El líder financiero de la región, además, contribuyó a la realización de programas de formación para emprendedores, tales como Empréndete Guate, un programa de apoyo para lograr emprendimientos más sólidos que perduren a largo plazo y acelerar su crecimiento. Con el firme convencimiento de que el país está lleno de talento y potencial, BAC promueve iniciativas que brinden herramientas que maximicen el potencial de los guatemaltecos.

En materia de sostenibilidad, BAC impulsó la iniciativa Ruta Eléctrica, un proyecto que consiste en promover la movilidad sostenible y la economía circular mediante el establecimiento de estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo de Centroamérica; elevando a 31 el número de estaciones instaladas en sus sucursales a lo largo de la región. Agregado a lo anterior, el banco es parte de la iniciativa BiciRuta 502, que propone un nuevo modelo de movilidad sostenible en Guatemala a través de un sistema de ciclovías seguras e innovadoras que promuevan el turismo comunitario y el cuidado del medio ambiente.

Durante el último año, BAC desarrolló la Tarjeta BIO, convirtiéndose en el primer banco de la región en ofrecer una tarjeta de origen natural que reemplaza el plástico PVC y el primero en el mundo que la compostará para regresarla a la naturaleza de forma segura. A la fecha, ha emitido más de 10.000 tarjetas BIO. Adicionalmente, el líder financiero de la región, ha logrado en un 50% la reducción de su huella de carbono. Con la convicción de que la sobreutilización de los recursos naturales tiene un impacto negativo en el medio ambiente, BAC asumió el compromiso de diseñar una cartera de negocios sostenible y realizó un mapeo de operaciones para medir el impacto de su cartera y reducir su huella ambiental y social.

A nivel social externo, el banco cuenta con programas de educación financiera que han beneficiado a más de 185 mil personas. Además, ha brindado apoyo en servicios, créditos, capacitaciones y mentorías a más de 40 mil pequeñas y medianas empresas en Guatemala. Sumado a lo anterior, BAC cuenta con una iniciativa que ha contribuido a capacitar con programas de educación y formación a más de 4,200 mujeres. El proyecto Mujeres BAC permite a las guatemaltecas a soñar en grande, otorgándoles conocimiento en temas de emprendimiento, liderazgo, mercadeo y finanzas.

Además, el líder financiero de la región, a través de su programa Yo me uno, participó impulsando iniciativas como Edúcame GT, un proyecto de Empresarios por la Educación que busca brindar conectividad y tecnología a los estudiantes; beneficiando con tablets a más de 1,600 estudiantes y apoyando a 20 centros educativos con conectividad. Por otro lado, a nivel social interno, BAC ha impulsado el programa Posibilidades BAC, el cual busca atender las necesidades básicas de sus colaboradores para mejorar su calidad de vida y reducir la pobreza multidimensional; entendiendo la pobreza como una condición que va más allá de los ingresos, pues la calidad de vida incluye aspectos como la salud, educación, vivienda y salud financiera.

“Cada una de las acciones que realizamos evidencian nuestro firme compromiso con un modelo de negocio innovador, en el cual la banca se convierte en un auténtico catalizador de valor económico, social y ambiental para impactar positivamente. Deseamos ser una fuerza impulsora de un cambio positivo en la sociedad, pues creemos que la banca puede desempeñar un papel fundamental. Agradecemos a nuestros clientes, colaboradores y aliados por unirse a la construcción de un futuro más sostenible.”, concluyó Eric Campos, Country Manager BAC Guatemala.

Fuente. BAC Guatemala