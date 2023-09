BAC Panamá impulsa el Desarrollo Sostenible con su Participación en el Programa de Valores Comerciales Negociables Verdes

Panamá. Con una visión clara hacia la sostenibilidad y en continuidad a su estrategia de «Neto Positivo», BAC Panamá ha reforzado su apoyo a proyectos sostenibles en el país. Recientemente, el Banco ha anunciado su participación en la primera emisión pública del programa rotativo de Valores Comerciales Negociables (VCN) Verdes de la República de Panamá.

Esta colaboración se lleva a cabo junto a la empresa BG Metal Trade Inc. y ha sido oficializada tras la aprobación de la Superintendencia de Mercados de Valores (SMV) de la República de Panamá, según la resolución No. SMV 242-23 del 21 de junio de 2023.

Los VCN verdes, como los que BAC Panamá está impulsando a través de su colaboración con BG Metal Trade Inc., son instrumentos de deuda que se emiten en los mercados financieros con el propósito específico de financiar o refinanciar proyectos con beneficios ambientales. Esencialmente, son una herramienta de inversión que vincula el rendimiento financiero con el rendimiento medioambiental.

Las operaciones bursátiles verdes representan una evolución en la manera en que el sector financiero puede desempeñar un papel activo en la lucha contra el cambio climático y en la promoción de una economía más sostenible. Al invertir en VCN verdes, tanto los emisores como los inversores demuestran un compromiso real hacia un futuro más verde y sostenible. La participación de BAC Panamá en este tipo de programas destaca su visión progresista y su deseo de contribuir positivamente a un mundo más verde centrado en las personas y el ambiente.

Sobre BG Metal Trade Inc.: Pioneros en la economía circular

Con una base sólida en Panamá desde 2012, BG Metal Trade Inc. siempre ha marcado su tendencia sostenible. La Empresa, respaldada por un equipo gerencial con más de 25 años de experiencia, se dedica principalmente a la compra y venta de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Además, se especializa en la comercialización de metales ferrosos y no ferrosos en desuso, orientándose hacia su reciclaje y posterior exportación. Lo destacable es que BG Metal Trade Inc. sigue las mejores prácticas, estándares y capacitaciones en el procesamiento de estas materias primas, priorizando siempre el reciclaje.

El papel del reciclaje en la economía circular y el desarrollo sostenible

La reutilización de metales es un pilar en el proceso de producción sostenible; no sólo disminuye la cantidad de residuos dirigidos a vertederos, sino que también reduce la necesidad de extraer materias primas vírgenes para su incorporación en la producción de nuevos materiales y bienes. Esta dinámica es fundamental en la promoción de la economía circular.

Además, el esfuerzo conjunto de BAC Panamá y BG Metal Trade Inc. apunta a una reducción significativa de la huella de carbono. Tal alineación con las prácticas sostenibles está en perfecta sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas.

Este tipo de iniciativas demuestra que el sector financiero y las empresas industriales pueden trabajar mano a mano para impulsar un futuro más sostenible y prometedor para todos.

Fuente. Bac Panamá