B2 Better Burger presenta The Better Collection

Una explosión de sabores para los amantes de las hamburguesas en Guatemala

Guatemala. B2 Better Burger, la reconocida cadena de hamburguesas gourmet, se complace en anunciar el lanzamiento de su nueva e innovadora línea de hamburguesas, «The Better Collection». Este emocionante lanzamiento, compuesto por tres irresistibles hamburguesas únicas en su clase, está programado para debutar el 4 de septiembre del presente año y estará disponible en ambas ubicaciones de B2 Better Burger en Guatemala: Plaza Diez y Russ Mall.

Las hamburguesas «The Better Collection» de B2 Better Burger ofrecen a los amantes de las hamburguesas una experiencia culinaria sin igual, combinando sabores audaces y frescos ingredientes para deleitar a los paladares más exigentes. Esta colección exclusiva presenta tres opciones tentadoras:

Better Pico de Gallo: Una explosión de sabores latinos, con aguacate fresco y una mezcla picante de pico de gallo que lleva la hamburguesa a otro nivel de sabor y frescura.

Better Jalapeño: Para los amantes del picante, esta hamburguesa cuenta con jalapeños en rodajas y un delicioso queso mozarrella derretido que le dará un toque audaz a cada mordisco.

Better Champiñones: Una opción gourmet para los amantes de los hongos, con champiñones salteados en una irresistible cama de queso mozzarrella derretido.

El eslogan de «The Better Collection» es «Una para cada gusto», reflejando la variedad y la personalización que esta línea ofrece a los amantes de las hamburguesas.

Con «The Better Collection», B2 Better Burger continúa su compromiso de ofrecer hamburguesas de alta calidad y sabores auténticos a sus clientes. Cada hamburguesa se prepara con ingredientes frescos y se cocina a la perfección para garantizar una experiencia culinaria excepcional en cada visita.

«Estamos emocionados de presentar ‘The Better Collection’ a nuestros clientes», dijo Madeleine Meza, Gerente de Mecadero de B2 Better Burger. «Esta línea representa la pasión y el compromiso que tenemos con la innovación gastronómica y la satisfacción del cliente. Creemos que estas hamburguesas sorprenderán y deleitarán a quienes buscan una experiencia única en hamburguesas».

Las hamburguesas «The Better Collection» estarán disponibles para disfrutar en el restaurante o para llevar a casa. B2 Better Burger también ofrece opciones de entrega a domicilio para que los amantes de las hamburguesas puedan disfrutar de estas nuevas creaciones desde la comodidad de sus hogares.

Para obtener más información sobre «The Better Collection» y las ofertas especiales de B2 Better Burger, síguenos en las redes sociales en @B2BetterBurgers.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe