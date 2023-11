Abren convocatoria para Programa de Emprendimiento 2023-2024 de la Academia para Mujeres Emprendedoras

Guatemala. La embajada de los Estados Unidos, en colaboración con la Universidad Rafael Landívar (URL), ofrece 400 becas a emprendedoras para que desarrollen habilidades gerenciales y así aumenten sus ventas y generen empleos, al tiempo que contribuyen positivamente al desarrollo económico del país. Las becarias seleccionadas participarán en capacitaciones virtuales y recibirán acompañamiento de expertos para elevar sus conocimientos sobre planificación, ventas, administración, finanzas y crecimiento empresarial mediante la plataforma DreamBuilder. Además, las participantes con mejor desempeño podrán presentar su plan de negocio y ser una de las 22 acreedoras de capital semilla para potenciar sus emprendimientos y contribuir positivamente a una mayor estabilidad, seguridad y prosperidad en sus comunidades.

Las interesadas deben contar con un emprendimiento o pequeña empresa en funcionamiento; habilidades mínimas de computación; y, residir en cualquiera de los siguientes departamentos Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Sacatepéquez, Totonicapán, Izabal, Alta Verapaz y Chimaltenango. La inscripción estará abierta desde hoy, 13 de noviembre, hasta el 15 de diciembre de 2023. La postulación debe realizarse en línea en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZej9jOTWGMAmqe2AUhDoE2T9eitz2P9Mbqwtd-Q7sj1OEMg/viewform

“Cada año son más mujeres quienes, a través de AWE, hacen sus sueños realidad. Este 2023, damos inicio a una nueva edición donde abordaremos más departamentos, con el objetivo de poder impactar más vidas y así contribuir al desarrollo de Guatemala. Esta es una oportunidad única que definitivamente marcará un antes y un después en sus negocios”, expresó Ligia Chinchilla, implementadora del programa.

Un total de 647 guatemaltecas de diferentes regiones se ha graduado del Programa AWE desde su implementación en 2019. Las beneficiarias han aumentado sus ingresos cerca del 60% en los primeros seis meses del programa y han generado al menos un empleo adicional en el mismo periodo.

Nada llega fácil a nuestras vidas, pero como dijo la vicepresidenta Kamala Harris durante su visita a Guatemala en junio 2021, «si alguien les dice que no se puede hacer, no escuchen”. Así que, si alguien les dice a ustedes que no pueden ser emprendedoras exitosas, no escuchen – ¡porque todas ustedes pueden!.

Fuente. URL