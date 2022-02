Wing´s Army llega a Guatemala

Guatemala. El restaurante temático estilo militar y 100% mexicano Wing´s Army, abre sus puertas en el Complejo Comercial El Frutal en Villa Nueva, para ofrecer a los guatemaltecos las mejores alitas, que desde hace 15 años ha cautivado a los mexicanos.

“Nos alegra abrir nuestras puertas en Guatemala, con la especialidad de alitas de pollo y más de 14 sabores de salsas, fabricadas con la mejor calidad de ingredientes y acompañadas de marcas de cervezas entre nacionales e importadas, que estamos seguros se convertirán en las favoritas de todos”, expresó José María Orellana representante de marca en Guatemala

Al visitar el restaurante, todos podrán degustar platillos entre bonneles, costilla de cerdo, tiras de pechuga, hamburguesas o una variedad de bowls, y aprovechar las ofertas semanales tales como los lunes y jueves descuentos en cervezas, los martes guarnición gratis en la compra de 2lb de alitas, miércoles 1lb de cortesía en la compra de 2lb de alitas, y de lunes a viernes el One to Six que incluye platillo más bebida de 1:00 pm a 6:00 pm.

Wing´s Army ha sido favorecido con algunos galardones a lo largo de los años, como el Premio Nacional de Franquicia a la Mejor Franquicia del Año y a la Mejor Franquicia de Alimentos y Bebidas. Además de participar en el National Buffalo Wingfest 2017 y 2018, resultando ganador de los premios a la Mejor Salsa Tradicional Picante con la salsa Cajún y el Premio al Espíritu del Festival.

“Bajo todas las medidas de prevención y con el concepto de un museo retro, donde las imágenes militares se mezclan con rock en inglés de los años ochenta, el restaurante brindará atención al público de domingo a jueves de 11:30 am a 11:00 pm, y de viernes a sábado de 11:30 am a 12:00 am. los esperamos cerca del food court en El Frutal”, agregó José María Orellana representante de marca en Guatemala.

Further Reading Desarrollo en Movimiento inaugura banco de alimentos y nuevas instalaciones

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe