Viatris celebra 2 años ayudando a las personas de todo el mundo a vivir de forma más saludable en todas las etapas de la vida

Costa Rica. Viatris, empresa global de salud cumplió dos años de operaciones. Viatris se fundó con un triple objetivo: ampliar el acceso a los medicamentos, liderar la innovación para satisfacer las necesidades de los pacientes y convertirse en un socio de confianza para la comunidad sanitaria de todo el mundo. En los últimos dos años, en alineación con la misión de empoderar a las personas de todo el mundo para que vivan más saludablemente en todas las etapas de la vida, Viatris en Centroamérica y el Caribe (CA&C) ha puesto a prueba varias iniciativas de concienciación pública y atención preventiva -en particular con respecto a las enfermedades no transmisibles y las enfermedades infecciosas- a través de campañas y eventos especializados.

Manteniendo al paciente como foco y centro de todo lo que hacemos, desde su fundación, Viatris Centroamérica y El Caribe ha realizado varias campañas con impacto directo en los pacientes, como la campaña «Ponele Mente a tu Salud» para concientizar sobre los padecimientos mentales y la prevención del suicidio; el «Foro Centroamericano de Enfermedades No Transmisibles» que evaluó el impacto de las ENT en los sistemas de salud y enfatizó la necesidad urgente de atención temprana, prevención, diagnóstico y tratamiento en la región; y la «Semana de Acción Global contra las ENT 2022» que se organizó para motivar a los gobiernos, academia, agencias internacionales y al sector privado a invertir en el cuidado de las ENT.

Además de impulsar los esfuerzos para reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2030, Viatris ha dado grandes pasos para construir una experiencia y una cultura corporativa que permita a los colegas alcanzar su máximo potencial. En reconocimiento a esto, Viatris fue incluida en la lista de Forbes de los Mejores Empleadores del Mundo 2022. La empresa está clasificada en el 10% superior de los 800 empleadores mundiales que figuran en la lista. Otros reconocimientos incluyen la lista Change the World de Fortune, la lista America’s Most Responsible Companies de Newsweek, una certificación Great Place to Work® en la India, la lista Best Employers de Capital Magazine en Francia, el ranking Best Companies to Work for in Asia (Taiwán) de HR Asia, el Top 40 Best Workplaces to Give Back 2022 de Good Company en Australia, y Top Employers Institute, una entidad global de excelencia en prácticas de RRHH, que certifica a Viatris como uno de los 101 mejores empleadores en China, entre otros.

Esmeralda Rodríguez, Gerente General de Viatris Centroamérica y el Caribe, dijo: «Como empresa global de salud, sabemos que hay muchos factores sociales y económicos que influyen en la capacidad de las personas para disfrutar de buena salud y bienestar. Centroamérica y el Caribe, como región se enfrenta a importantes retos en lo que respecta al acceso equitativo a los servicios de salud y a los medicamentos. Creemos que un cambio genuino requiere un compromiso continuo y felicito a mis colegas de Centroamérica y el Caribe por su compromiso inquebrantable para ayudar a abordar estos complejos problemas. Creemos que trabajando para capacitar a las personas de todo el mundo para que vivan de forma más saludable en todas las etapas de la vida, podemos ayudar a construir un futuro mejor.»

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe