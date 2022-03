Una constelación de estrellas brilló en Punta Cana con Constellation

República Dominicana. El primer encuentro oficial de la red de agencias independientes Constellation tuvo lugar en Grand Palladium Resort & Spa Punta Cana (República Dominicana) en donde se dieron cita más de 30 directivos de 9 países en torno a un interesante programa de conferencias y actividades deportivas de integración.

Cada agencia habló desde su core business, dejando claro que hay un contagioso optimismo por lo que será el 2022. Circle de México, presentó una novedosa aplicación que ayuda a cuantificar y cualificar todos los medios online u offline para acciones más acertadas; desde Oniric se habló de la necesidad de internacionalizar las operaciones y la importancia del reentendimiento de las industrias independientes ante la nueva realidad postpandémica; WINA se hizo presente con una charla donde exponía con ejemplos, la importancia de la narrativa a la hora de presentar casos; MGC de Chile, lanzó su nueva operación en Colombia, y habló sobre la importancia del PR en cualquier acción creativa; RC Farias y CNM de Colombia coincidieron en la importancia de la data como pilar fundamental de cualquier decisión estratégica.

Desde Madrid llegó la delegación de MK Media, que con su carisma y contenido conectaron con los asistentes a través de su charla sobre la comunicación acertada para Health Care. Óscar Castañeda de Castillo de IF enfatizó en que las ideas son todo en esta industria y que en torno a ellas debe girar la estrategia; Brandy de Costa Rica, dejó claro que las agencias deben ser parte del cambio social, influyendo desde la creatividad y el medio; Igloo Lab plantea que la tecnología debe ser más relevante para cualquier proceso académico, creativo o de btl. Exe de Perú y Connaxis de Bolivia, presentaron sus interesantes credenciales corporativas.

La nota emocional del evento estuvo a cargo de Miguel Ormeño de Olístico, quien habló sobre cada dificultad y recompensa que tienen todos los que se atreven a crear agencia independiente.

Entre los asistentes estuvieron los representantes de agencias como: Brandy Technology and Creativity (Costa Rica): Juan Ignacio Jimenez, Castillo de If (Guatemala): Oscar Castañeda y Lucía Anleu, Olístico (Perú): Miguel Ormeño, MGC (Chile, Colombia): Tatiana Guioff y Diego Céspedes, Circle Media Agency (México): Mario Huertero y Juan Carlos Rosas, Connaxis (Bolivia, España): Alvaro Guzmán, Mario Santacruz, Carlos Torres, Igloo Lab (Colombia): Luis Alfonso Ruiz, Mk Media (España): Cristina Tello, Iker Garcia, Manuel Tello, Celina Sabatini, Oscar Sanchez, Reyes Lora, Olga Vazquez, RC Farías (Colombia): Camila Farías y Reini Farias, Consorcio Nacional de Medios (Colombia): Gonzalo Devia, Giovanni Hernandez, William Quiroga, Exe (Perú): Mario Ramos, The Oniric Company (Chile): Pablo Diaz y Juan José Diaz.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe