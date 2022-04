Torneo de Golf by Amcham Guatemala fue un éxito de recaudación y asistencia

Guatemala. El pasado 1 de abril en el Club Campestre San Isidro, se llevó a cabo la quinta edición del Torneo de Golf de AmCham Guatemala, siendo un éxito la recaudación y participación de competidores, beneficiando a las orquestas sinfónicas de Esperanza Azteca, de la Fundación Azteca.

El objetivo del Torneo de Golf de AmCham Guatemala fue brindar la oportunidad a los participantes de apoyar y contribuir a que los jóvenes del área rural que integran las orquestas sinfónicas de Esperanza Azteca en el país puedan seguir beneficiándose con estos proyectos de educación artística y musical.

En esta ocasión se contó con la participación de 74 jugadores que disfrutaron de un día agradable al aire libre, compartiendo entre ellos, haciendo networking y apoyando a la causa. De ellos, Luis Malloquín y Diego Hernández, obtuvieron la mejor puntuación y se llevaron el primer lugar, seguidos por Roberto Aldana y Juan F. López con el segundo lugar, y el tercer lugar fue para Marcelo Basterrechea y Daniel Tejada, en la modalidad Best Ball en pareja. Eduardo Mayoca, obtuvo el reconocimiento de Closest to the pin en el Hoyo 2, y Sergio Arévalo el longest drive en el hoyo 8.

Durante el torneo benéfico, fueron rifados boletos aéreos, botellas de ron Zacapa, televisores 4K de 50”, ipad y demás premios cortesía de LAATS FBO, Ambev, ARREND, BMV, AirEuropa, Cerveza Monte Carlo, Ficohsa, TV Azteca Guate, Banco Azteca, Italika, Elektra, Banco Promerica, International Business Academy, Cemento Regional y Euro Plaza.

En el evento estuvieron presentes: Juan Pablos Carrasco, presidente de AmCham Guatemala; Claudio Matus de Grupo Salinas, Maribel Rincón de Fundación Azteca, y representantes de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

“Para AmCham Guatemala este torneo es muy especial, ya que se apoyan diferentes causas y organizaciones. Este año se batió record de asistencia y recaudación, lo que nos emociona ya que las orquestas sinfónicas de Esperanza Azteca serán beneficiadas. Agradecemos a cada una de los patrocinadores por ayudarnos a hacer posible esta actividad y a los jugadores por apoyar la causa y creer en que todos podemos poner nuestro granito de arena para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y niños”. Expresó Waleska Sterkel, directora ejecutiva de AmCham Guatemala.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe