Se acerca la temporada de lluvias y Grupo Master te recomienda

Guatemala. Se acerca mayo y con el mes inicia también la temporada de lluvia, una época que requiere ciertas preparaciones y cuidados especiales preventivos, como por ejemplo, llevar sombrilla o capa si andas en motocicleta o en bici, y unas plumillas en excelente estado si el automóvil es tu medio de transporte. Estas últimas son tan importantes como tener suficiente aire en tus llantas y tu seguro automotriz al día.

Estudios de movilidad enfocados en la prevención de accidentes viales afirman que las plumillas en mal estado de tu automóvil pueden llegar a minimizar hasta un 15% la visibilidad en carretera, este porcentaje aumenta al llegar el invierno. Es por esto que el estado de las plumillas es tan importante para conducir con seguridad bajo los torrenciales aguaceros, ya que si se encuentran defectuosas podrían rayar el vidrio delantero y alterar la visibilidad.

Los limpiaparabrisas fueron inventados por Mary Anderson en 1903 (EE. UU.), con un sistema mecánico y manual que se usó por primera vez en un tranvía. Dos años después se usaron en los automóviles. En 1964, Robert Kearns creó la versión eléctrico-intermitente, constituyéndose en una de las piezas más importantes del auto, pero por su sencillez, muchos olvidamos darle el mantenimiento que merecen.

Lo más recomendable es cambiarlas cuando hacen ruido al moverse, dejan estrías o empañan el vidrio, lo que puede suceder cada 6 meses o un año a lo máximo. Por lo general, el deterioro se debe al polvo y suciedad, cambios drásticos en el clima, materiales corrosivos y residuos que permanecen bajo las esponjillas.

5 tips para cuidar tus plumillas.

Limpiarlas una vez al mes con una esponja suave para eliminar objetos o residuos adheridos. Estacionar el auto bajo la sombra para prolongar la vida útil de las plumillas, ya que la luz y el calor del sol son factores perjudiciales. Utilizar el líquido correcto, las mezclas caseras en muchas ocasiones solo empeoran su estado. Revisar los eyectores de agua para que al usar las plumillas estas se desplacen fácilmente por el vidrio delantero. En dado caso se encuentren obstruidos, tratar de abrirlos con cuidado, con un alfiler. Comprar unas plumillas compatibles con el modelo del automóvil debido a que el anclaje cambia de un modelo a otro.

Recuerda prestar la misma atención a las plumillas del limpiabrisas trasero pues también influye para que puedas tener en todo momento una visibilidad óptima.

Si hasta el momento no has brindado la atención y el cuidado que necesitan las plumillas o tienes duda acerca del tipo que mejor se adapte a tu vehículo, puedes acudir a cualquiera de las 27 sucursales de Grupo Master en el país, en donde recibirás la asesoría de un equipo especializado en productos automotrices y con una trayectoria de más de 65 años de experiencia. No escatimes en los cuidados que merece tu vehículo, asesórate para que puedas tener siempre una experiencia de conducción agradable y segura.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe