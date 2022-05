Santillana lanza sistema educativo Creo

Guatemala. Santillana lanza ‘Sistema Creo’, un proyecto educativo basado en cinco pilares que buscan brindar una experiencia de aprendizaje única: “Vivir el Evangelio hoy”, “Acompañar a toda la comunidad educativa”, “Transformar la experiencia de aprendizaje”, “Aprender para la vida” y “Construir junto a las familias”. Creo, prepara a los estudiantes en las habilidades y competencias del siglo XXI desde los valores cristianos, que los acompañarán toda la vida y que harán de ellos personas maduras que trabajen por y para la sociedad.

El lanzamiento se realizó en el Westin Camino Real donde asistieron directores de 40 colegios católicos de todo el país. Durante la jornada se tuvo la participación del director global de Sistema Creo Martín Colombo desde Argentina, una oración inicial por parte de Sor Elizabeth de las Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, continuando con la conferencia “Desafíos actuales de la educación de la fe” a cargo del padre Juan Carlos Dealtán Misionero de la Fraternidad de María y miembro del senado de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. También se contó con la intervención de Patricia Castro, Directora de Sistemas de Enseñanza para Santillana Centroamérica Norte, quien brindó todos los detalles acerca del nuevo Sistema CREO.

“Con este proyecto, buscamos revitalizar la identidad católica de toda la institución, mediante un ecosistema que ayude a vivir la pastoral del colegio y que impacten sobre toda la comunidad educativa”, explica Martín Colombo, director global de Relaciones Institucionales y Transformación Educativa de Santillana.

«Creo significa tener fe y estoy convencida de que este proyecto educativo no pudo llegar en mejor momento porque lo necesitamos todos, no solo nuestros estudiantes, sino los padres de familia, docentes, y toda nuestra sociedad.» comenta Agnes Judith Prado de Pérez, directora del área de primaria del Colegio Particular Mixto «María Inmaculada».

Una visión innovadora. Una misión transformadora.

Bajo el lema Una visión innovadora. Una misión transformadora, Creo ofrece una propuesta pedagógica que garantiza una educación de calidad, con plataformas y secuencias didácticas digitales, metodologías innovadoras y un modelo de evaluación continua. Toda la comunidad educativa trabaja en armonía para afianzar la propuesta educativa pastoral, propiciando ambientes de aprendizaje que, a su vez, cultivan la cultura del encuentro y fomentan la solidaridad y la responsabilidad medioambiental. Además, de guiar y acompañar la evolución y crecimiento de las escuelas, CREO genera espacios de reflexión y debate.

Alineado con el Pacto Educativo Global del Papa Francisco, el proyecto educativo proporciona consultoría académica y en pastoral, capacitación directiva y docente, una propuesta curricular y de contenidos académicos de alta calidad, y contenidos pastorales para todos los niveles y perfiles.

Este sistema comenzará a comercializarse este año 2022 en Argentina, Colombia, Chile, Perú y Guatemala.

Semana Creo

Como seguimiento a su lanzamiento, se llevará a cabo la “Semana CREO” del 2 al 6 de mayo, un espacio de encuentro y debate sobre el futuro de la escuela católica a través del canal de Youtube Santillana Centroamérica Norte. La primera edición será un punto de encuentro que reúne a familias, docentes, responsables de centros educativos y profesionales de la educación para hablar sobre lo que significa ser hoy escuela católica.

Contará con la participación de destacadas personalidades del mundo educativo en Latinoamérica: Sor Nohora Yolanda Rodríguez, rectora del colegio Nuestra Señora del Rosario Galán de Bogotá; el Cardenal Pedro Barreto de Perú; Pedro Días, presidente de FIDE en Chile; Monseñor Alejandro Giorgi, responsable de Educación y juventud de la ARQ y obispo auxiliar de Buenos Aires; Oscar Pérez, secretario general de CIEC; y el cierre de la semana a cargo de Martin Colombo, Director General CREO

La emergencia social y educativa a nivel mundial.

En un momento en el que la emergencia social y educativa se han hecho evidentes a nivel mundial, hemos unido la pedagogía más innovadora de SANTILLANA con la forma de vivir y entender el mundo a través del Evangelio para concebir una solución que da respuesta a las demandas actuales de la escuela católica, desde lo educativo y misional. Así nace Creo, un sistema educativo integral y flexible, que pone en el centro a la persona, y conjuga en perfecto equilibrio calidad educativa e identidad católica.

Según el último Informe Global sobre Educación Católica 2021, 62 millones de escolares en el mundo estudian en centros católicos en etapas obligatorias, de los cuales 35 millones corresponden a la educación Primaria y más de 6,5 millones en enseñanzas medias y superiores no obligatorias. Una parte importante de esos centros y alumnos se encuentran en América Latina y todos tienen un mismo desafío: dar respuesta desde la escuela católica a las necesidades del mundo actual y los retos del futuro.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe