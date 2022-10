Regresa la feria “El Camino del Vino 2022”

La feria se llevará a cabo el próximo 4 y 5 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica y será exclusivo para personas mayores de edad. Tendrá un horario de 3:00pm a 12:00 am.

Costa Rica. Tras dos años de pausa, debido a las restricciones por la pandemia, regresa “El Camino del Vino”, la feria más importante y esperada en el país para todos los que conocen y quieren aprender sobre esta bebida.

Para este año, el evento se prepara para su quinta edición con un concepto innovador y nueva imagen, que promete la sinergia perfecta entre el vino y el entretenimiento. Una propuesta en la que, sin dejar de lado la esencia de años anteriores, busca abrir la puerta a todos, incluyendo a quienes no se consideran amantes del vino pero pueden disfrutar de su cultura.

Entre sus principales actualizaciones para esta quinta edición, FIFCO pretende enriquecer la cultura alrededor del consumo del vino, con un espacio no solo para degustar y aprender, sino que también para disfrutar de conciertos, charlas, stand up comedy y mucho más.

En esta edición, se contará con la presencia de 80 bodegas de vino, de siete orígenes diferentes. Las mismas estarán ubicadas por país y en cada una los visitantes tendrán la oportunidad de conocer y probar los distintos tipos de vino.

Para llevar al máximo esta experiencia, se recomienda catar vinos espumantes, blancos, rosados y finalmente los vinos tintos. Para quienes prefieren de otro tipo de bebida, se ofrecerán alternativas como cervezas y destilados.

La feria se llevará a cabo el próximo 4 y 5 de noviembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica y será exclusiva para personas mayores de edad. Los visitantes podrán aprovechar de las actividades en un horario de 3:00pm a 12:00 am.

“El Camino del Vino nació en el 2015, con el objetivo de educar e introducir a los costarricenses en la cultura vinícola. Este año, como parte de nuestros objetivos, se encuentra incluir a un segmento más joven que puede disfrutar y admirar las características de la bebida, siempre promoviendo el consumo inteligente como parte de la filosofía de la compañía”, expresó María Pía Robles, directora de Relaciones Corporativas de FIFCO.

Para este año, además, regresa el área Same but different donde habrá destilados y vinos en formatos no tradicionales.

Maximiliano Chacón, Gerente de Mercadeo y Ventas del Centro de Convenciones de Costa Rica, comentó “en el recinto nos sentimos muy complacidos en abrir las puertas a un evento tan exclusivo para todos los que conocen y quieren aprender sobre el vino. Desde ya invitamos a todos los interesados para que nos visiten y disfruten de todas las actividades programadas”.

Sobre las entradas al evento

Para quienes deseen asistir, se tendrán disponibles dos tipos de entradas, la Wine Lover y la Fun Lover.

•La entrada Wine Lover: es la entrada para los amantes del vino, tiene la opción de degustar todos los vinos de la feria.

•La entrada Fun Lover: tiene 5 tiquetes de degustación, y es ideal para los amantes del entretenimiento que quieran ir principalmente a disfrutar de la música, el stand up comedy y disfrutar otro tipo de bebidas del portafolio de Diageo y Fifco. Se podrán comprar más tiquetes en la feria.

Ambas tienen incluido: parqueo, conciertos, stand up comedy, charlas y experiencias. Las entradas se podrán adquirir en e-ticket y en las tiendas Vinum Store.

Al pagar con las tarjetas American Express de BAC Credomatic patrocinador principal del evento, se podrán comprar con descuento.

Para más detalles sobre el evento ingrese a www.caminodelvino.cr

