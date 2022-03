Promueven el Día Nacional del Helado, el evento más frío del verano

Guatemala. La Gremial de Helados, Postres Congelados y Refrigerados, adscrita a Cámara de Industria de Guatemala (CIG), celebrará el Día Nacional del Helado el próximo domingo 3 de abril en Pasos y Pedales, con el objetivo de elevar el consumo del helado y generar promociones que permitan el reconocimiento de las marcas agremiadas.

En esta ocasión, la referida Gremial realizará un festival de helado en el cual contarán con juegos inflables en el que crearán un ambiente lleno de emociones con atracciones para niños y adultos, con el propósito de que las familias guatemaltecas disfruten momentos únicos y le den la bienvenida al día más frio del verano. Los tickets para los distintos juegos se podrán adquirir al momento de comprar helados de las diferentes marcas participantes en el día del evento.

“La entrada es gratuita. Será un día de sabor en el que se podrá disfrutar de la gran variedad de productos que ofrecerán nuestros agremiados: Helados Sarita, Helados PaliDeli, Helados Sombrela, Grupo Lala y Helados Doroti. En todas las actividades se tomarán en consideración las medidas de bioseguridad, con una afluencia controlada, manteniendo el distanciamiento respectivo y controlando el uso de mascarillas y aplicación de alcohol en gel”, indica Otto Vásquez, vocero de la Gremial de Helados, Postres Congelados y Refrigerados.

Industria de helados en Guatemala

“La gremial nació el 11 de septiembre del 2019, con la misión de promover el desarrollo de la industria de helados, postres congelados y refrigerados, impulsando el sector siendo un ente de influencia que defiende los intereses de nuestros agremiados con responsabilidad social en Centroamérica, Panamá y el Caribe”, explica Andrea Peverelli, vocera de la Gremial de Helados, Postres Congelados y Refrigerados.

En los últimos cinco años la exportación de helados ha crecido a una tasa promedio anual del 17%, registrando la mayor tasa en 2021, con un 46.5% respecto al 2020, año en que las exportaciones se mantuvieron casi en los mismos niveles de 2019. Asimismo, es uno de los productos que mantiene una balanza comercial positiva.

La industria de helados compra varias materias primas nacionales como frutas, galletas, mermeladas, chocolate, azúcar, grasa vegetal y leche, para la producción de los mismos, lo cual la posiciona como una importante fuente de empleo. Durante el 2021 generó 4 mil

empleos directos y 20 mil indirectos, beneficiando a igual número de familias tanto en la ciudad de Guatemala como en el interior del país, ya que esta dulce experiencia llega hasta los lugares más recónditos de la nación.

Asimismo, la industria ha estado realizando un proceso constante de innovación para adaptarse a las tendencias globales en el consumo de helados, habiendo realizado inversiones por más de Q240 millones en 2021.

Según Euromonitor Internacional, el consumo per cápita de helados en el mundo es de 2.86 litros al año, con un crecimiento anual del 3%. Los países desarrollados son los que registran el mayor consumo per cápita, alcanzando cifras de 17.5 litros en Australia, que es el mayor consumidor en el mundo y 15.3 litros en Estados Unidos. En Latinoamérica, Chile es el que lidera el consumo de helados con 7.7 litros, seguido de Costa Rica con 2.8 litros y Uruguay con 2.7 litros. En Guatemala la cifra todavía es conservadora, ya que no sobrepasa los 1.2 litros al año.

“La industria de helados está compuesta por empresas ya establecidas y por pequeñas empresas y emprendedores, lo cual es sumamente destacable. Vale la pena mencionar que según el Ministerio de Economía (MINECO), el mayor canal de comercialización de helados en Guatemala lo constituyen los supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento y vendedores minoristas que representan el 68.9% del mercado”, expresa Andrés Rivera, director de CIG.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe