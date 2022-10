Promueven campaña de educación menstrual: “Normalicemos lo Normal”

Guatemala. El pasado lunes, la cantante e influenciadora Grecia Recinos manchó su pantalón con sangre menstrual durante su aparición en un programa de televisión. Tras lo sucedido, la figura pública manifestó la naturalidad de lo ocurrido.

Después del «incidente», Grecia declaró que esto había sido parte de un experimento social que busca normalizar la menstruación. El proyecto, es parte de una campaña global de la marca Kotex® que busca visibilizar los verdaderos problemas en la sociedad y educar sobre higiene menstrual, enfatizando en la normalidad que es para las mujeres mancharse durante su periodo.

En Guatemala aún existen barreras que limitan a las niñas y adolescentes a gestionar su menstruación en condiciones dignas, con acceso a información libre de estigmas, acceso a productos menstruales, y acompañamiento educativo para manejar el periodo menstrual con seguridad.

De acuerdo con investigaciones realizadas por la ONG Plan International, el 35% de adolescentes y jóvenes piensa que el periodo debe mantenerse en secreto. En Guatemala, esta organización lleva a cabo un programa cuya base es la educación en salud sexual y reproductiva; estudios realizados por esta organización en zonas como Alta Verapaz, revelan que más del 50% de jóvenes mujeres no conoce cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos.

“En Kotex® fomentamos el diálogo abierto sobre la higiene menstrual y nos comprometemos en robustecer las capacidades, actitudes y prácticas de todas las niñas en la región para poder contribuir a la eliminación de mitos en torno a la menstruación. Entendemos que el primer paso para lograr una equidad es promover las conversaciones sobre el tema, con el fin de que las niñas y mujeres puedan empoderarse de sus cuerpos. Por eso impulsamos la campaña #Normalicemoslonormal.”, comenta Diana Orantes, gerente de Mercadeo de Kimberly-Clark para Centroamérica Norte.

Según datos de UNICEF, en el mundo hay un 20% de niñas del primer ciclo de secundaria que no están escolarizadas. Así mismo, el 38% de las adolescentes no trabajan, estudian ni reciben capacitación, en comparación con el 16% entre los varones adolescentes. Tan sólo 2 de cada 5 niñas completa la educación secundaria y 500 millones de mujeres no cuentan con las instalaciones adecuadas para gestionar su higiene menstrual; Guatemala no es la excepción.

De acuerdo con los estudios realizados por Plan International en los departamentos de Baja Verapaz, Alta Verapaz y Jalapa, el 18% de adolescentes se ausentaron de la escuela durante el ciclo menstrual, además reflejó que, las ausencias más recurrentes se dieron en 46% por el dolor y 3,79% por el poco acceso en suministros de cuidado menstrual.

Ante esta situación, y otras que expresan desigualdades, las niñas de todas las condiciones están alzando sus voces. “Empezar el camino hacia la igualdad depende de la posibilidad de lograr promover una conversación más abierta sobre la menstruación, un tema natural que hace parte de la vida de cada mujer y que en pleno sigo XXI, aún genera discriminación y exclusión”, comenta Diana Orantes.

Por ello, la compañía, a través de su marca Kotex®, refuerza su alianza con la ONG Plan International para promover condiciones que les permitan a las adolescentes y jóvenes gestionar su salud menstrual de manera adecuada.

Esta campaña de reflexión inició como un experimento social que buscó visualizar a lo que hoy se enfrenta una mujer cuando vive una situación tan normal como la llegada de la menstruación. “Hoy en día estamos expuestas a que esto no pueda suceder en cualquier entorno, por eso quisimos visibilizar la normalidad de la situación y la red de apoyo que cómo mujeres podemos formar para empezar a normalizar este tipo de sucesos. Como marca, queremos unificar esfuerzos para que más niñas y adolescentes vivan su menstruación de manera segura, informada, libres de barreras y estereotipos”, concluyó Orantes.

Incentivar la educación menstrual en Guatemala

En el marco del Día de la Niña, Kotex® y Plan International se unen a organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y las niñas de todo el mundo para celebrar esta fecha, alzando la voz, reafirmando que ellas son el presente y el futuro que viene. La campaña “Normalicemos lo normal” se suma a las distintas iniciativas que la multinacional viene desarrollando en alianza Plan International.

Esta alianza busca promover las condiciones y cambios necesarios para una gestión menstrual digna y segura, a través de la creación de un entorno de aprendizaje donde las mujeres y las niñas tengan el conocimiento, la confianza y las habilidades que necesitan para progresar.

