Programa de Becas del Colegio Americano de Guatemala recibe importante donativo

Guatemala. Comprometidos siempre con la educación de los jóvenes guatemaltecos, el Colegio Americano de Guatemala (CAG) recibe una donación de la Fundación Luis von Ahn destinada a su programa de becas Young Scholars Academy (YSA) de US$50.000, por un plazo de 5 años. El programa de becas YSA atrae a estudiantes con excelencia académica y recursos económicos limitados, brindándoles la oportunidad de acceder a la educación del CAG, el cual a la fecha ha graduado a más de 800 personas.

La Fundación Luis von Ahn tiene como objetivo apoyar a líderes y organizaciones sin fines de lucro locales que trabajan para mejorar la vida de las personas, especialmente mujeres y niñas en Guatemala.

El colegio es una de las 18 organizaciones que la fundación ha apoyado en Guatemala, donde el fundador Luis von Ahn, graduado en 1996, fue beneficiado por el programa de becas. Para nosotros en el CAG es importante la educación de los jóvenes en Guatemala y, sobre todo, una educación de calidad, por este motivo, con lo recaudado se brindarán becas para dar oportunidad a estudiantes brillantes a través de nuestro programa YSA. Gracias a la Fundación Luis von Ahn porque a través del donativo, continuaremos formando líderes que transformarán el futuro del país, comentó Sandrie Alvarado, Development Officer.

El colegio acoge a 15 estudiantes en cada clase de secundaria de 9no a 12vo grado, proporcionándoles el enriquecimiento y el rigor del programa académico y el acceso a profesores líderes nacionales e internacionales. La finalización con éxito del programa YSA otorga a los estudiantes un diploma dual que incluye el diploma de Bachillerato en Ciencias y Letras emitido por el Ministerio de Educación de Guatemala y el diploma de High School emitido por NEASC (New England Association of Schools and Colleges).

Además, brinda a los estudiantes oportunidades de aplicar a becas continuas a nivel universitario, así como oportunidades sociales, deportivas y de liderazgo.

Rodrigo Barillas, director global de la Fundación Luis von Ahn expresó: Es un honor poder realizar este donativo al Colegio Americano de Guatemala, ya que en la fundación estamos comprometidos con un futuro para los guatemaltecos en donde puedan prosperar y ejercer plenamente sus derechos. Cada una de nuestras relaciones a las que les brindamos financiamiento se basan en la confianza, definida por la integridad y confianza en el liderazgo y al ser nuestro fundador un ex alumno del CAG, nos enorgullece poder brindar este apoyo para las futuras generaciones de Guatemala y ser parte del cambio.

Para esta y demás iniciativas del Colegio Americano de Guatemala, invitamos a visitar: https://www.cag.edu.gt/

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe