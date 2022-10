Presentan y premian a las ganadoras del programa “Mujeres Emprendedoras”

Guatemala. Portales, junto a Mujeres + BAC, la Municipalidad de Guatemala y Wonder Woman, presentaron y premiaron a las 7 ganadoras de Mujeres Emprendedoras, quienes además recibieron una charla y diploma de participación en dicho programa que busca que las mujeres puedan adquirir las herramientas necesarias para llevar su negocio al siguiente nivel.

Mujeres Emprendedoras nació del deseo de apoyar a todas aquellas mujeres que cuentan con un emprendimiento y deseen impulsarlo para superar sus metas. El mismo se conformó por distintos talleres que fueron impartidos por Wonder Woman y BAC Credomatic.

“Estamos muy entusiasmados por haber logrado nuestro objetivo principal, haberle brindado las herramientas necesarias a las emprendedoras para llevar su negocio a otro nivel. Este año tuvimos una participación de 75 emprendedoras, superando nuestra meta del año pasado, a quienes apoyamos con charlas y talleres”, comentó Lourdes Quezada, gerente de Portales.

Luego que las 75 emprendedoras participantes enviaron sus videos, 18 de ellas fueron seleccionadas, quienes el día miércoles 5 de octubre presentaron sus negocios al jurado calificador. Este estuvo conformado por el equipo de Wonder Woman, Josefina Sontay de La Municipalidad de Guatemala y Gabriela Zimeri de Portales, expertas en el ámbito del emprendimiento, quienes por medio de una rúbrica calificaron a las semifinalistas para elegir a las 7 ganadoras.

El jueves 6 de octubre se presentaron y premiaron a las 7 ganadoras de las cuales, Lisbeth Araujo de Korotos, Vivían de Santa Cruz de Santa Cruz, Mercedes Mendizabal de Finca la Canoa, Mariana Gálvez de Ama lo que Sos, Milvia Chua de Wooden cajas y Kimberly Vásquez de Crudo Guatemala, ganaron un espacio en un mercadito dentro de Portales. Liliana Ixcoy de Sweet Cosmetics fue la acreedora de un kiosco para la venta de sus productos en Portales en la temporada más alta del año. También recibirá una entrada al Volcano Innovation Summit 2023 y sesión de fotos y video de sus productos. Además, un paquete de herramientas para promover la inclusión financiera y el desarrollo de Mujeres + de BAC, asesoría de imagen con una agencia y exposición en distintos medios.

Sweet Cosmetics nació en el año 2017 con 1 producto, conforme pasaron los años Liliana Ixcoy fue haciendo crecer su empresa junto con su esposo. Hoy su emprendimiento cuenta con una trayectoria de 5 años en el mercado, con un portafolio de productos más amplio, más colaboradores y más puntos de venta físicos. “Lo que me motivó a inscribirme al programa de Mujeres Emprendedoras fue que siempre he buscado seguir aprendiendo, y creo firmemente que a cualquier curso que vaya, la mujer que llega, no es la misma que sale. Quiero extender una invitación a las mujeres que aún no se animan a dar ese paso, ya que no lo sabemos todo, estamos en un mundo cambiante y debemos actualizarnos, aprender constantemente, y apoyarnos, siempre podemos dejar algo de nosotras en alguien más.”, puntualizó Liliana Ixcoy, ganadora de Mujeres Emprendedoras 2022.

“Gracias a los esfuerzos que unimos con Mujeres + de BAC, La Municipalidad de Guatemala y Wonder Woman tuvimos la gran oportunidad de ver crecer y desarrollarse, tanto profesional como personalmente a cada una de las emprendedoras. Felicitamos a todas las participantes que decidieron dar ese paso adelante y atreverse a llevar su negocio a otro nivel. También invitamos a más mujeres a que sigan luchando por sus sueños y se unan al programa el próximo año, ya que este será de gran valor para sus vidas” puntualizó Quezada.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe