Presentan la 5 edición del esperado Smoked Barbecue Championship

Guatemala. En las instalaciones de Jungla Grill zona 10, se dio a conocer todo lo relacionado con esta fiesta de ahumados, en la que cada equipo participante, cocina alrededor de 150 libras de carne de res, cerdo y pollo, participan alrededor de 20 equipos.

Este evento se lleva a cabo gracias al patrocinio de USMeat y Cerveza Cabro, entre otras empresas líderes que se suman a hacer realidad el sueño de compartir con los guatemaltecos las mejores propuestas de carnes ahumadas.

El valor de la inscripción para los equipos es de Q. 1,200.00 por equipo, incluye cena y desayuno. Los ahumadores se reúnen desde el sábado por la tarde para preparar sus utensilios y espacios de trabajo, y preparar deliciosas y únicas recetas, que duran entre 14 y 16 horas de cocción.

En la historia de esta fiesta, los equipos que han ganado el primer lugar son quienes han obtenido la mejor calificación de todas las proteínas participantes, en los años anteriores han sido:

2018 Back Yard BBQ / Raúl de León

2019 Back Yard BBQ / Raúl de Leon

2020 Diego Cerezo (Mr. Barbier)

2021 Madsmoke / Jose Catalán

Entre los premios los participantes ganan combos de los patrocinadores y dinero en efectivo:

PRIMER LUGAR: Q. 5,000.00 más parrillas y regalos varios de los patrocinadores

SEGUNDO LUGAR: Q. 3,500.00 y regalos varios de los patrocinadores

TERCER LUGAR: Q. 1,500.00 y regalos varios de los patrocinadores

El día del evento se cuenta con atracciones y entretenimiento para toda la familia, ya que se busca, además de la degustación, brindar a los guatemaltecos una experiencia diferente.

Diana Bonilla, Directora Ejecutiva de FUNDAL comentó: “Estamos muy felices de vernos beneficiados nuevamente por este evento. Fundal, nace de una familia, y nos encanta ver cómo ese día, muchas familias disfrutan, no solamente de una deliciosa comida, sino, de compartir al aire libre en un ambiente diferente” concluyó.

Pablo Lou, Chef creador del evento comentó: “Tuve la inquietud de realizar este evento en el año 2018, en esa oportunidad viajé a Texas, en donde viví la experiencia de esta fiesta, y quise tomar la idea y traerla a Guatemala, pero era muy importante para mí, darle un sentido y significado, por eso, pensé en otorgar, con lo recaudado, una beca a un estudiante de Fundal.”

El evento será el domingo 27 de noviembre, a partir de las 10am, en el Club Ecuestre La Loma, KM.19.5 Carretera a Fraijanes. La entrada el día del evento es de Q. 175.00 por adulto y niños de 7 a 11 años Q. 75.00, los menores de 6 años entran gratis. ¡Es un evento all you can meat!

En preventa, los precios son de: Q150 adulto y Q50 niños de 7 a 11 años, por medio del WhatsApp 4796-8574.

Se sugiere llegar temprano, para degustar las carnes de todos los equipos.

Fundación Alex nace en el año 1998 y desde sus inicios ha brindado educación e inclusión a personas con discapacidad múltiple y sordoceguera. Cuenta con 3 sedes ubicadas en ciudad capital, Quetzaltenango y Huehuetenango, desde donde ofrece sus servicios con cobertura nacional. Para colaborar con FUNDAL puede depositar en la cuenta monetaria de Banco Industrial No. 288-000129-7 a nombre de FUNDAL, visitar la página www.fundal.org.gt, contactarles al PBX 24917878, correo electrónico informacion@fundal.org.gt o en redes sociales como @FundalGT

El Smoked Barbecue Championship tiene como objetivo, dar a conocer en Guatemala esta fiesta de ahumados, promoviendo también el desarrollo emprendedor entre los concursantes. Para más información: bbqsmoked00@gmail.com y al WhatsApp: 4796-8574 o en redes sociales como: FB: Smoked BBQ Championship; IG: @smokedchampionship

