Palermo Bs. As. celebró su 8vo Aniversario y apertura nuevo restaurante

Guatemala. Palermo Bs. As. celebra el 8vo. Aniversario del primer concepto gastronómico y restaurante de Grupo Palermo, el cual fue inaugurado en mayo de 2014 y está ubicado en el segundo nivel de Plaza Fontabella, zona 10 de Ciudad de Guatemala.

Durante estos 8 años, Palermo Bs. As. ha buscado sorprender el paladar de los guatemaltecos, manteniendo la esencia de la auténtica cocina argenta. El Chef Ariel Trod, socio y chef ejecutivo de Grupo Palermo, compartió: “Sorprender y enamorar a nuestros amigos con nuevas experiencias ha sido siempre nuestra misión. En todo momento estamos innovando, pero somos cuidadosos de mantener nuestra esencia; respetando y promoviendo la cultura y las técnicas de preparación propias de la cocina argentina”, aseguró.

El Chef también envió una invitación a los guatemaltecos para conmemorar el 8vo. Aniversario de Palermo Bs. As., a través de las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante la semana de Aniversario. “Esperamos que nuestros amigos y comensales puedan acompañarnos a conmemorar estos 8 años llenos de tantas experiencias y momentos memorables, tenemos preparadas muchas sorpresas”.

Inauguración de su nueva experiencia: Palermo Bs. As. En La Noria

El nuevo establecimiento llamado Palermo Bs. As. Zona 14, está ubicado en Plaza Comercial La Noria zona 14, y se convierte en el cuarto restaurante del Grupo; que se suma a Palermo Bs. As. Zona 10, Buenos Aires by Palermo y La Boca by Palermo.

En este nuevo restaurante es posible vivir la misma experiencia y degustar del menú de Palermo Bs. As. Zona 10, pero ahora también disponible en zona 14. “Nos sentimos muy complacidos de continuar creciendo para acercarnos cada vez más a nuestros fieles comensales, al presentar nuestra experiencia en La Noria, plaza comercial moderna que se caracteriza por su excelente variedad gastronómica”, puntualizó Trod.

El chef aseguró que los planes del grupo son seguir afianzando la marca y consolidar las experiencias en los 4 restaurantes para que los guatemaltecos disfruten de la verdadera experiencia gastronómica argentina.

Con este anuncio, Grupo Palermo, brinda empleo a más de 120 personas en el área de cocina y servicio en sus 4 restaurantes. Convirtiéndose en generador de experiencias positivas para quienes los visitan y oportunidades de crecimiento para su equipo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe