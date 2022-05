Niños vulnerables reciben donación de zapatos

Guatemala. Los niños del Hogar del Niño Nuestra Señora Consoladora recibieron un donativo de 50 pares de zapatos como parte del Programa de Responsabilidad Corporativa (RSC), de la ONG Educar para No Migrar que funciona en la aldea El Jocotillo, Villa Canales.

La directora de la ONG Educar para No Migrar, Susy Zamora comenta: “Nosotros trabajamos desde hace más de 9 años en apoyo de personas vulnerables y que necesitan de una mano amiga para salir adelante, por esa razón es que decidimos apoyar a estos niños que se encuentran en la zona 3 de Mixco”.

“Si bien es cierto nuestro trabajo tiene influencia en el municipio de Villa Canales, pero también ayudamos personas que lo necesitan, como es este caso del Hogar de Niños”, explica Zamora al decir que no solamente es regalar algo, es enseñarle a las personas a cumplir sus sueños.

En el Hogar del Niño Nuestra Señora Consoladora funciona una escuela que lleva el mismo nombre, donde estudian más de 350 niños (internos y externos), quienes viven en los alrededores de la casa hogar, donde reciben estudios de educación primaria.

La madre directora de las Hermanas Pequeñas Apóstoles de la Redención, Sor María Inés González, explica: “en la casa hogar tenemos la misión de ayudar a las personas que más lo necesiten, así como brindarle a los niños educación, amor, salud, alimentación y un techo donde vivir”.

“Siempre necesitamos el apoyo de corazones generosos, empresas o entidades que tengan la bondad de colaborar con nuestros niños, hacemos actividades variadas para la recaudación de fondos y siempre hemos sido bendecidos con la bondad de los guatemaltecos”, resalta la religiosa católica.

“La labor que se hace, porque no es solamente Susy Zamora, cuenta con el trabajo y apoyo de muchas personas, durante la pandemia se donó alimentos para más de 5 mil familias que necesitaban la solidaridad para contener el impacto del coronavirus Covid19”, agrega la directora de la Organización No Gubernamental Educar para No Migrar.

La ONG Educar para No Migrar tiene montados varios proyectos en el municipio de Villa Canales de emprendimiento (Hilos de Amor), generación de empleos directos e indirectos, Programas de Educación en Computación, Educación para personas adultas, los cuales funcionan en beneficio de decenas de familias que han encontrado una oportunidad de vida.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe