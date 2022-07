Nestlé purina introduce en el mercado guatemalteco Purina ONE

Guatemala. Nestlé Purina, líder en el cuidado y la alimentación de mascotas, presentó en el país Purina ONE, una marca innovadora y super premium cuyo objetivo es entregar soluciones que se adapten a las exigencias y necesidades de las mascotas, mejorando su calidad de vida.

Purina ONE con ingredientes naturales y de alta calidad ofrece a los dueños de perros y gatos resultados visibles que el verá y la mascota sentirá en 28 días. Los beneficios se podrán observar en 6 diferentes etapas: Día 1: se notará un plato limpio debido a la alta palatabilidad de las croquetas; Día 7: se verá a la mascota con altos niveles de energía; Día 14: mejor digestión; Día 21: piel sana, ojos y pelo brillante; Día 24: sistema inmune más fuerte, y Día 28: músculos y dientes fuertes, corazón, articulaciones y encías más sanas.

“Purina ONE es una marca pionera e innovadora que ofrece una solución súper premium con un portafolio completo para perros y gatos. Purina ONE es el resultado de combinaciones poderosas de ingredientes de alta calidad que nos dan la oportunidad de ofrecerle a nuestros clientes cambios visibles en sus mascotas en tan solo 28 días. Esta es una propuesta súper premium que dará una nutrición superior a nuestros perros y gatos, permitiéndonos compartir más tiempo de calidad con ellos”, dijo María Teresa Álvarez Morales, Gerente de Marca de Purina ONE Centroamérica.

Estas nuevas croquetas -de textura carnosa y crujiente- no contienen colorantes artificiales y están elaboradas a base de una fórmula exclusiva que incluye carnes como ingrediente principal, promoviendo un alto nivel de digestibilidad y absorción de nutrientes. Asimismo, sus ingredientes naturales y funcionales cuidan la salud y nutrición de las mascotas.

Purina ONE también cuenta con granos seleccionados, algas, aceite de coco y pulpa de remolacha, la cual ayuda al fortalecimiento de la flora intestinal, mejorando el sistema digestivo y disminuyendo un 30% sus heces (comparado con un alimento Premium).

“Esta es una propuesta única en Guatemala, además es el primer alimento Súper Premium para perros y gatos que podrá encontrarse en supermercados y tiendas seleccionadas del país. En Nestlé Purina tenemos un compromiso con los guatemaltecos: mantenernos en constante innovación, y el lanzamiento de Purina ONE es un ejemplo de ello. Este es un producto que entrega beneficios reales para los hogares que tienen perros y gatos, brindando una satisfacción garantizada y al alcance de todos”, agregó Morelia Cordón, Gerente de Desarrollo de Canales de Nestlé Purina Centroamérica.

La marca super premium de Nestlé Purina estará a la venta a nivel nacional en los principales supermercados del país, así como en las principales plataformas digitales.

Purina ONE está disponible en sus diferentes variedades, adaptadas a la etapa, tamaño y estilo de vida de las mascotas.

Con el lanzamiento al mercado de Purina ONE, Nestlé reafirma su propósito de desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las futuras generaciones, tanto de las personas como de sus mascotas.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe