Multa de hasta Q100 mil si las empresas no cuentan con licencia ambiental

Guatemala. Desde el 23 de diciembre del 2019 mediante el Acuerdo Gubernativo No. 317-2019, se amplió el plazo hasta el 16 de diciembre de 2022, para que todas aquellas empresas que se encuentran operando sin tener este permiso, puedan acudir en forma voluntaria al MARN, a presentar su correspondiente instrumento ambiental.

Es importante que toda empresa o tipo de negocio cuente con una Licencia Ambiental según el tamaño de su proyecto o una Resolución Ambiental Aprobatoria, ambas extendidas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. Este permiso se obtiene por la empresa antes del inicio de sus operaciones, para lo cual deberá realizarse un estudio de evaluación del impacto ambiental.

“Ante, cualquier cambio o ampliación de infraestructura, es decir, una ampliación en sus oficinas o fábrica, cambios de construcción, cambio en el modelo de negocios, nuevas líneas de producción, cambio de domicilio u otras modificaciones, es necesario que se determine y mida cuáles son los impactos que causa al ambiente, independientemente de la actividad, ubicación o tamaño que tenga, si produce efectos en el aire, agua, suelo o incluso en la salud de las personas. Licencia Ambiental o una Resolución Ambiental Aprobatoria, son herramientas claves relacionadas a las regulaciones, requisitos técnicos y legales que implementan las empresas para contribuir a la protección del ambiente. Todas las empresas sin importar su tamaño deben cumplir con este requisito, especialmente si en último año han realizado alguna modificación en su empresa o estructura como tal”, comentó la Asesora Legal de la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT, Ana Contreras.

El Acuerdo Gubernativo No. 317-2019 indica que las empresas que no presenten el instrumento ambiental antes del 16 de diciembre de 2022, se les aplicará una multa de Q5 mil a Q100 mil de acuerdo con la categoría que le corresponda a su proyecto tomando como base impactos ambientales, actividades y tamaño. En caso no se cumpla, en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado, además que el Ministerio de Ambiente puede imponer otros incumplimientos en caso de una inspección ambiental.

¿Cómo obtener su Licencia Ambiental?

Debe tener claro que la vigencia de la Licencia Ambiental es de 1 a 5 años, debiendo siempre renovarse antes del vencimiento; si la misma ya venció desde hace más de un año deberá iniciar un nuevo proceso para aprobación y obtención de esta y esto aplica también a la empresa que haya realizado alguna modificación física en sus edificaciones o proyecto.

Para la obtención debe seguir los siguientes pasos:

Diagnostique y categorice su proyecto Conforme el expediente con: planos del proyecto y documentación legal de la empresa Contrate la consultoría para la elaboración del Instrumento Ambiental Prepárese para la visita de validación que le realizará el Ministerio de Ambiente Después de recibir la resolución aprobatoria. Deberá adquirir el seguro de caución y licencia ambiental.

“Si tiene inquietudes sobre la forma de presentar estudios de impacto ambiental de su empresa, puede avocarse a los “Servicios de asesorías especializadas en el área ambiental” de la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT, al correo: ana.contreras@agexport.org.gt donde le ofrecemos: auditorías de verificación de cumplimiento ambiental, elaboración y aprobación de instrumentos ambientales, categorización de proyectos, entre otros y sin que tenga que pensar que debe hacerlo solo”, comentó Contreras.

El estatus del trámite ambiental se puede verificar en línea, ya que actualmente el Ministerio de Ambiente, cuenta con una plataforma informática de acceso al público en www.marn.gob.gt ingresando a la pestaña de Servicios DIGARN y eligiendo la opción de Expedientes en Línea.

Así mismo debe tomar en cuenta que, si la actividad no aparece taxada dentro de las categorías que establece esta normativa, deberá acudir a la Dirección de Gestión Ambiental del MARN a solicitar su categorización, ya que esto no le exime de la responsabilidad de contar con un instrumento ambiental.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe