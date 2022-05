Microsoft ha capacitado a 1,400,000 personas en Latinoamérica y seguirá ofreciendo cursos especializados gratuitos hasta 2025

Guatemala. Microsoft cumple su compromiso de empoderar a las personas, las comunidades y los países, alcanzando un hito de más de 1,400,000 personas capacitadas hasta marzo de 2022, para ayudar a crear caminos alternativos, flexibles y accesibles hacia oportunidades laborales bien remuneradas en América Latina. Para brindar a todos la oportunidad de adquirir oportunidades laborales adecuadas ofrece cursos y capacitaciones de Microsoft de forma gratuita hasta 2025, para cerrar la brecha de habilidades y acelerar así una recuperación económica inclusiva.

Desde que arrancó Microsoft Skilling Initiative, el objetivo siempre ha sido llegar a comunidades desatendidas, mujeres y minorías, ayudándolas a mejorar su situación económica a través de su inserción en el mercado laboral para mejorar sus medios de sustento. “Necesitamos preparar a las personas con la realidad cambiante que enfrenta esta región y el mundo. Si bien la tecnología ha sido un salvavidas para las actividades de muchas empresas, organizaciones y personas, también presenta desafíos muy específicos en términos de acceso, educación y habilidades en América Latina. Como empresa de tecnología, Microsoft tiene un papel importante que desempeñar al hacer su parte para garantizar que las herramientas digitales tengan un impacto positivo para cada persona y organización”, afirma Jorge Cella, director regional de filantropía para las Américas de Microsoft.

Parte de la visión de Microsoft es que todas las organizaciones de América Latina deben promover y potenciar la inclinación por adquirir y adoptar conocimientos para toda la vida. Por su parte, Microsoft tiene a la fecha 37 alianzas con 11 países de la región, y alianzas con diversas organizaciones sin fines de lucro y gobiernos. Es a través de esta sólida red de socios que Microsoft multiplica el conocimiento y desarrolla habilidades digitales para capacitadores de ONG, habilidades para ayudarlos a encontrar un trabajo o conseguir un mejor trabajo.

Algunas de las organizaciones sin fines de lucro con las que hemos trabajado a través de la iniciativa son ATN, Recode, Insitituto Crescer, Softex (Escola do Trabalhador) y Banco Bradesco, en Brasil. Fundación Televisa y Construyendo y Creciendo, en México y Trust for the Americas y EIDOs en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Puerto Rico, El Salvador y Uruguay.

A través de Global Skilling Initiative, se ofrecen diferentes cursos y capacitaciones dentro de la estrategia Skills for Jobs and Income de Microsoft, tales como:

• Los cursos de Alfabetización Digital se enfocan en enseñar los conceptos básicos a personas que no tienen conocimiento sobre cómo acceder y usar la tecnología (uso de Internet, acceso a información en línea, creación y administración de contenido digital, conceptos básicos de ciberseguridad y responsabilidad en línea).

• Los cursos de habilidades fundamentales enseñan a las personas cómo usar la tecnología de manera productiva, centrándose en la mayoría de las herramientas de Office que tienen una gran demanda en el mercado laboral (Excel, PowerPoint, Teams Word, OneDrive, SharePoint y los conceptos básicos de programación/diseño web). También ofrecemos capacitaciones relacionadas con la empleabilidad.

• Algunos socios ofrecen trayectorias profesionales (Analista de datos, Desarrollador de software, entre otros). Y otros imparten cursos sobre Habilidades para la Vida a audiencias específicas (prevención de la violencia, accesibilidad, empoderamiento de personas con discapacidad).

Hasta la fecha, Global Skilling Initiative ha impactado a más de 31,570 personas en Guatemala, traduciéndose en historias que muestran el impacto real que las capacitaciones apalancadas con la tecnología disponible tienen en las personas y comunidades enteras.

Hoy más que nunca se entiende que la capacitación es una jornada de toda la vida. Si bien siempre ha sido fundamental, nuestro mundo digital requiere nuevas formas de trabajar, lo que hace que el aprendizaje sea clave para el éxito a largo plazo de una persona. Este es un amplio compromiso para ayudar a los estudiantes, los solicitantes de empleo y los empleados a adquirir las habilidades que necesitan para tener éxito en la economía digital actual.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe