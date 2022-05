Mega Sale: el mejor momento del año para transformarte

Guatemala. Del 27 al 29 de mayo los cuatro centros comerciales de Spectrum abrirán sus puertas, Miraflores y Oakland Mall de 10:00 am a medianoche, Naranjo Mall de 10:00am a 9:00pm y Portales de 10:00 am a 9:00 pm el viernes y sábado, mientras que el día domingo el horario es de 10:00 am a 8:00 pm; para brindar experiencias promocionales únicas para los guatemaltecos. Este año, Miraflores, Oakland Mall, Portales y Naranjo Mall se han unido con el objetivo de cumplir una misión: tres días de increíbles descuentos en todas sus tiendas, rodeados de un ambiente seguro y espectacular, que se convierten en la oportunidad ideal para innovar tu entorno.

“En Spectrum, estamos comprometidos con generar valor en cada uno de nuestros invitados. En el Mega Sale, Oakland Mall, Naranjo Mall, Miraflores y Portales sorprenderán a sus invitados con las mejores experiencias y promociones de compra en más de 450 marcas de moda, comida, electrónicos, electrodomésticos, decoración, joyería, deportes y demás, para ofrecer productos de valor a buen precio, ese es nuestro objetivo”, compartió Paola Arce, gerente de mercadeo corporativo de Spectrum.

Dado que en el Mega Sale participarán 450 marcas de diferentes categorías con beneficios especiales, los invitados podrán encontrar todo lo que necesitan para completar su lista de prioridades de compras. Además, podrán disfrutar de las actividades especiales que cada centro comercial realizará.

En Miraflores, los invitados podrán presentar facturas mayores a Q1,000* para ganar increíbles premios, como boletos de Tag Airlines a Cancún y Petén, Scooters eléctricos, televisores de 50 pulgadas, y muchas sorpresas más en la máquina de sorpresas. También pueden disfrutar de una bebida especial en la zona VIP junto con música en vivo, presentando sus facturas mayores a Q1,000*. Tendrán la oportunidad de ingresar a un sorteo ingresando sus datos a los códigos QR que estarán en todo el centro comercial, para ganarse Q5,000 de compras en Miraflores.

Oakland Mall llevará a cabo su actividad innovadora llamada Ticket Blaster, donde al presentar sus facturas de consumo a partir de Q.1,000**, los invitados tendrán la oportunidad de participar para ganar premios increíbles como, Alexas, Giftcards, AirPods, entradas al cine, postres, entre muchos otros más. Además, el centro comercial contará con una zona VIP donde podrán disfrutar de una bebida de cortesía y de un increíble espacio para fotografías ambientado con música en vivo.

En Naranjo Mall, los invitados pueden presentar sus facturas de Q.500*** en la divertida atrapa tickets y obtener sorpresas como una estadía en el Ocean Resort, televisores inteligentes de 50 pulgadas, relojes inteligentes, entre muchos premios más. Además, podrán disfrutar de la zona VIP presentando sus facturas mayores a Q500***, la cual estará ambientada con música y se brindarán bebidas de cortesía. Por otro lado, los invitados pueden ganar audífonos inalámbricos escaneando el código QR que se encontrará en diversos puntos del centro comercial.

Por su lado, en Portales al presentar facturas de Q.250**** para participar en la Hamster Wheel, la cual los invitados podrán correr en ella y dependiendo de la velocidad que alcancen, será el premio al que puedan optar. Además todos los invitados podrán disfrutar de música en vivo en distintos puntos del centro comercial.

Además de todas las sorpresas y beneficios que tendrán los invitados en cada centro comercial, se ha realizado una alianza con Banco Industrial y para todas aquellas personas que realicen sus pagos con su tarjeta BI podrán acumular dobles puntos Bi.

* Las facturas mayores a Q1,000 se podrán utilizar únicamente el mismo día que se realizó el consumo. Las facturas sí son acumulables, es decir, que se pueden utilizar distintas facturas para participar en las actividades e ingresar al VIP Lounge.

** Las facturas mayores a Q1,000 se podrán utilizar únicamente el mismo día que se realizó el consumo. Las facturas no son acumulables, es decir, que es una única factura la que se puede presentar para participar en las actividades.

*** Las facturas mayores a Q500 se podrán utilizar únicamente el mismo día que se realizó el consumo. Las facturas sí son acumulables, es decir, que se pueden utilizar distintas facturas para participar en las actividades.

**** Las facturas mayores a Q250.00 se podrán utilizar únicamente el mismo día que se realizó el consumo. Las facturas sí son acumulables, es decir, que se pueden utilizar distintas facturas para participar en las actividades.

