Lo mejor de las campañas de causa social y medioambiental de Luum Awards en Suiza

Este 4 de noviembre se celebra en el Hilton Convention Center de Ginebra (Suiza), la segunda edición de Luum Awards, el festival que premia exclusivamente a las comunicaciones creativas de causas sociales o medioambientales.

En Luum Awards, las agencias creativas y empresas de comunicaciones pueden cargar hasta 4 entradas sin costos de inscripción, en un formato donde solo los ganadores pagan derechos de premiación. Cabe destacar además, que el festival solo se entrega oros al primer lugar de cada subcategoría. Es decir, no hay platas, bronces, segundos o terceros lugares.

Grandes Jurados confirmados para la presente edición

Jurados de primer nivel de ONG´s y agencias creativas han confirmado su participación en la presente edición. Entre los confirmados encontramos a Genna Ingold, Communications Manager (Kofi Annan Foundation); Pravara Sardesai, Marketing Officer (UNICEF); Loretta Favarato, Communications Manager (International Labour Organization (ILO); Natasha Wooderson, Head of Internal Communications, Diversity & Inclusion, ANJ (The Kraft Heinz Company); Charlotte Sector, Multimedia Communications and Advocacy Manager (UNAIDS); Alix Pennycuick, Global Executive Creative Director (Media Monks); Lauren Haberfield, Executive Creative Director (Edelman); Elena Khishchenko, Head of Global Campaigns (WWF); Jean-Paul Brunier, Global Client leader (Publicis Group); Jerome Ooi, Executive Creative Director (TBWA\Hong Kong); Renata Leao, Executive Creative Director (David Sao Paulo); Valerie Madon, Chief Creative Officer Asia (VML&R) entre otros.

Antecedentes y nueva edición

En la pasada edición, muchas de las campañas más impactantes y de las más premiadas del 2021 en diversas competiciones, lograron oros en esta competencia que buscó a las mejores ideas de causas sociales y medioambientales del año. Se destacaron ganadores como ALMA DDB (USA), Bruketa &Zinic &Grey (Croatia), Isobar Dentsu – Achtung (UK + Kenya), Edelman (UK), El Taier DDB – Centro, Havas Health & You (Brazil), M&C Saatchi (Indonesia), McCan Health (China), Mindshare (Spain), Sajo McCann (USA), TAXI VML&R (Canada), GettingBetter (Spain), Cossette (Canada), VML&R (Colombia), M&C Saatchi (United Arabic Emirates), entre otros.

Los participantes podrán registrar sus entradas en cualquiera de las 8 categorías que tiene el festival: 1. Essence of the Message (premia la esencia positiva del mensaje: historias de marca que además de su intención comercial, buscan despertar conciencia frente a problemáticas como empoderamiento, equidad, familia y otros valores humanos necesarios para una sociedad más positiva); 2. Derechos Humanos; 3. Medioambiente; 4. Comunicación para entidades públicas y ONG´s; 5. Diseño ecoamigable y social; 6. Causes, 7. Society; 8. Health and wellness (aporte de la salud y el bienestar para una Sociedad más justa y balanceada).

Esta es la mejor oportunidad para demostrar que somos agentes de cambio y que somos mucho más que sólo grandes ideas para empresas y anunciantes.

Fechas importantes:

Inscripciones e inicio de carga de casos: junio 3

Cierre de inscripción de casos: septiembre 29

Ceremonia de premiación: noviembre 4

Inscripción de agencias y carga de casos en www.luumawards.com

Further Reading Nestlé Professional capacita a estudiantes para mejorar sus oportunidades de empleabilidad en el mundo del café

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe