La Casa de las Baterías y Enel X Way firman acuerdo para impulsar la movilidad eléctrica en Panamá

Panamá. La Casa de las Baterías reforzando su compromiso en promover distintas iniciativas que permitan el desarrollo sostenible de Panamá mediante el uso de energías renovables e impulsar la movilidad eléctrica, firmó un acuerdo con el Grupo Enel X Way, para la distribución, comercialización de productos y servicios asociados a energía, como cargadores eléctricos, infraestructura eléctrica, servicios de mantenimiento y acceso a tecnologías de carga.

“Nos sentimos muy honrados de establecer esta alianza con el Grupo Enel X Way, y poder trabajar como aliados para impulsar la movilidad eléctrica en el mercado panameño. En la Casa de las Baterías hemos fortalecido nuestra propuesta de valor, apostando a la movilidad eléctrica y las energías renovables, incorporando a Panamá, nuevas tendencias que puedan impactar positivamente el ambiente”, señaló Juan Octavio Díaz, Presidente de La Casa de las Baterías.

Díaz agregó que, con la firma de este acuerdo La Casa de las Baterías tendrá a disposición en el mercado la venta de cargadores para autos eléctricos de uso domiciliario, modelos eficientes y fiables como lo son los cargadores eléctricos JuiceBox, que brinda acceso a una amplia gama de funcionalidades inteligentes.

“A partir de ahora La Casa de las Baterías ofrecerá los servicios de Enel X Way que incluyen paquetes modulares completos de instalación, mantenimiento y asistencia técnica, desarrollados para convertir al modo eléctrico la flota de vehículos corporativos y para transformar los estacionamientos de restaurantes, hoteles y supermercados en centros de recarga, para que los clientes pueden transformar las infraestructuras de recarga en un verdadero negocio. Todo esto es posible, con la asesoría de los expertos de Enel X Way, con más de 10 años desarrollando estas redes a nivel mundial”, comentó Jean Paul Zalaquett, Director de Enel X Way Latinoamérica.

Es importante resaltar que, Enel X Way es líder de infraestructura de movilidad eléctrica, con alrededor de 130.000 puntos de carga de vehículos eléctricos, públicos y privados, disponibles en todo el mundo.

A su vez, La Casa de las Baterías a través del proyecto Luz Verde, ha instalado la primera red de cargadores para vehículos eléctricos con cobertura a nivel nacional. Con esta red de cargadores eléctricos se puede viajar desde la ciudad de Panamá hasta David Chiriquí con energía totalmente limpia, ya que tienen a disposición de los usuarios 18 puntos de recarga en sus sucursales a lo largo del territorio nacional. Estos puntos de recarga para vehículos eléctricos son alimentados en su totalidad por energía solar.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe