La Casa de las Baterías apoya el proyecto escolar de International School of Panamá

Panamá. Con el objetivo de promover el desarrollo sostenible del país, impulsando el uso de energías renovables y en apoyo al proyecto SET (service, engineering and technology) que llevan a cabo estudiantes de International School of Panamá, La Casa de las Baterías hizo entrega de un kit de energía solar como un aporte al proyecto, que realizan los alumnos de este centro educativo.

“La Casa de las Baterías, cree en hacer las cosas bien y en el crecimiento responsable mediante el desarrollo e implementación de acciones que permitan un futuro sostenible. Por ello, apoyamos y promovemos este tipo de iniciativas encaminadas hacia el consumo y generación de energía limpia, a través del uso de tecnología innovadora que impacte positivamente al ambiente”, señaló Manuel Giménez, Gerente de Energía de La Casa de las Baterías

Giménez agregó que como empresa responsable les llena de satisfacción poder aportar soluciones y alternativas que favorezcan a residentes de áreas rurales, las cuales tienen un acceso limitado a la energía eléctrica; y a su vez apoyar el proyecto que realizan los estudiantes de International School of Panamá en pro del bienestar de la sociedad y el ambiente.

SET (Service, Engineering and Technology), sus siglas en inglés, es un proyecto que realiza International School of Panamá desde el 2017, en el cual los estudiantes se encargan de instalar paneles solares a familias de escasos recursos, en zonas rurales que no cuentan con acceso a la electricidad y que a su vez tienen hijos cursando estudios. De igual forma, mediante este proyecto los estudiantes se encargan de instalar salas de cómputo en centros comunitarios para recolectar y reparar computadoras que luego donan a niños que no cuentan con estos equipos de tecnología.

Es importante resaltar que SET ganó el premio de Global Citizen Award y ha cambiado no solo la vida de muchas familias, sino que también la de los estudiantes, creando conciencia social y despertando en ellos la pasión del servicio a la comunidad.

Este tipo de acciones contribuyen a la descarbonización de la matriz energética de Panamá, a mitigar los efectos del cambio climático y reducir la huella de carbono como empresa socialmente responsable.

La Casa de las Baterías, cuenta con soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes para la generación y acumulación de energía renovable, con el fin de brindar alternativas sostenibles para sus clientes y que reduzcan su impacto ambiental.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe