Just Burger: las mejores hamburguesas de sudamérica llegan a Guatemala

Guatemala. Drake Food Service continúa su estrategia de expansión en territorios estratégicos contemplada para el presente año 2022. Es así como llegan a Guatemala por primera vez las mejores hamburguesas del sur de América. Just Burger es una hamburguesería originaria de Chile que promete deleitar el paladar de los guatemaltecos con lo mejor de lo mejor.

Este nuevo restaurante contará con las mejores carnes selectas del ganado de las praderas del sur de Chile. Así mismo sus inigualables aros de cebolla y sus Just fries junto con su Just Sauce es el mejor acompañamiento para tu hamburguesa. Para Just Burger todo empieza desde la cocina es por ello que se preocupan en cada detalle que sale de ella. Su objetivo es sobrepasar las expectativas de sus clientes y que al probarlas puedan identificar fácilmente quienes son y comprobar el sabor Just exquisito que los caracteriza.

El lanzamiento e inauguración del primer restaurante Just Burger se llevó a cabo el día jueves 5 de mayo 2022 en el Centro Comercial Petápolis. Este evento permitió a los invitados conocer la cocina y ser parte del proceso de empacar y armar su propia hamburguesa. Esto con el fin de que pudieran conocer lo mejor de Just Burger, que no solo representa la Just calidad de sus productos, sino la cultura de los colaboradores quienes a su vez, buscan generar un impacto positivo en sus clientes.

“En Guatemala tenemos un alto potencial de crecimiento, y vamos a aprovechar todo el conocimiento que tenemos tanto en DFSI, como en Just Burger Chile, para tener un producto de calidad superior, ofreciendo recetas que durante un año y medio han deleitado a miles de personas en el país de los poetas” mencionó Marilyn Ortiz del área comercial de DFSI Guatemala.

Por su parte, Mario Segovia, Gerente de Operaciones agregó: “Añadiremos nuestro propio toque , con ofertas de Hamburguesas de Pollo, y ́Derretidos ́ característicos del mercado local”.

Just Burger Guatemala se convierte en el primer restaurante de la cadena que se inaugura fuera de Chile y el objetivo es alcanzar 105 tiendas en 2025, ingresando de manera gradual en mercados como el de Costa Rica o Panamá, y posteriormente a países como Reino Unido en Europa. Esta apertura, marca el inicio de una ambiciosa estrategia de expansión en el país y la región.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe