ION Energy reunió a expertos de la industria energética en un evento sobre las nuevas tendencias del sector

La comercializadora de energía renovable, parte de CMI, impulsó el intercambio de conocimientos con grandes expertos del sector eléctrico.

Guatemala. ION Energy, la comercializadora de energía eléctrica perteneciente a Corporación Multi Inversiones -CMI-, realizó el evento: “Tendencias hacia un Nuevo Modelo Energético 2022”. Un espacio que tuvo como objetivo impulsar el crecimiento del sector eléctrico, a través de charlas con panelistas expertos en la industria energética.

Los más de 100 participantes profundizaron en temas coyunturales y de actualidad como la Industria de hidrógeno verde en América Latina y el Caribe, el impacto del precio de los commodities en el sector energético y la digitalización en la industria. Schneider Electric, ON, Inc. VAP Partner Huawei, BloombergNEF, S&P Global, The Economist: Intelligence Unit, BNAmericas y CABI; fueron algunas de las principales empresas y organizaciones en participar como conferencistas.

“A través de este tipo de eventos reafirmamos el compromiso que tenemos con nuestros clientes de ser ese aliado estratégico que los apoya en sus objetivos de sostenibilidad y productividad. Además, nos enfocamos en brindarles soluciones integrales, mientras ampliamos nuestro alcance y consolidamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente.”, indicó Sean Porter, director de Comercialización, Desarrollo y Nuevos Negocios.

ION ENERGY como aliado estratégico

ION Energy como parte de CMI, comparte y cree en el compromiso corporativo de aportar al desarrollo y crecimiento de la región por medio de la eficiencia eléctrica. Entre sus principales servicios está el suministro de electricidad y gestión comercial, servicios técnicos de ingeniería, monitoreo y gestión de electricidad y proyectos eléctricos. Así como la coordinación y seguimiento con diferentes entidades para el pronto restablecimiento del suministro ante eventos de cualquier magnitud.

“El sector productivo necesita un aliado moderno y una solución verdaderamente integral para que la energía de su negocio nunca se detenga. Nuestra visión fue diseñar una propuesta nueva, simple e innovadora y que, a la vez, fuera competitiva con los precios del mercado, ofreciendo una experiencia superior de servicio, seguimiento, tecnología y data.”, aseguró Porter.

ION Energy continúa posicionándose en el sector energético a nivel internacional, registrando sus plantas de generación hidroeléctrica, eólica y solar ante IREC estándar, para poder emitir y comercializar certificados de energía renovable.

